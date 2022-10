Le prochain BESIDE Habitat, qui fera suite au projet de Lanaudière, sera dans l’Outaouais. C’est plus précisément la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette qui accueillera le deuxième lotissement écologique de l’entreprise, à saveur maraîchère cette fois.

Ève Dumas La Presse

Le terrain, acheté il y a environ un an, est un peu plus petit que celui de Chertsey, qui fait 1254 acres, dont 900 protégés. Aussi la destination, qui se trouve à environ une heure au nord d’Ottawa (deux heures de Montréal), comptera-t-elle un moins grand nombre de chalets. Pour référence, il y en a 75 dans Lanaudière. Ce projet toujours en cours, notamment en ce qui a trait aux bâtiments communs, est déjà bien apprécié de ses propriétaires et des visiteurs qui y séjournent en location.

Cette fois-ci, c’est Nature humaine qui conçoit les habitations. Elles seront mises en vente sous peu. L’atelier d’architecture et de design a pu tabler sur l’expérience de son prédécesseur, Appareil Architecture, pour créer des espaces à la fois esthétiques et fonctionnels. « On ne repart pas à zéro chaque fois », souligne Jean-Daniel Petit, président et cofondateur de BESIDE, d’abord connu comme un média écrit renforçant le lien entre nature et culture.

IMAGE FOURNIE PAR BESIDE Un toit en appentis permet de réduire un peu les coûts de construction.

Sur le plan de la conception, des choix ont été faits dans un souci de rester accessible pour les acheteurs et vacanciers, tout en offrant la meilleure qualité possible. Aussi les nouvelles constructions auront-elles des fondations en carré, par exemple, puis des toits en appentis (un seul pan plutôt que deux). Le plus petit modèle, à une chambre (il y en aura aussi de deux et trois chambres), aura une superficie habitable d’environ 750 pi⁠2. Stéphane Rasselet, architecte principal à Nature Humaine, affirme que l’inspiration de base est la grange québécoise.

PHOTO FOURNIE PAR BESIDE Il y a un lac et une montagne sur le territoire de BESIDE Outaouais.

Si la musique et d’autres éléments culturels variés sont au cœur de l’expérience de BESIDE Lanaudière, l’Outaouais s’est révélé plus propice à une mission de maraîchage, avec ses grands champs en friche sur le territoire qui compte aussi un lac et une montagne. La culture de la terre sera mise à l’honneur par l’entremise d’une programmation culturelle incluant activités et ateliers organisés en collaboration avec des partenaires locaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean-Daniel Petit, Guillaume Leblanc et Eliane Cadieux, les trois cofondateurs de BESIDE, sur la terrasse de leurs bureaux, dans Rosemont

À terme, BESIDE souhaite convertir en réserves naturelles 500 millions de pieds carrés (ou 10 000 acres en 10 projets). Un jour, la société aimerait pouvoir acheter des terres dans le seul but de les conserver. Mais en attendant, le mieux à faire, selon les fondateurs, reste de remporter des offres d’achat contre des promoteurs plus intéressés par les profits que par l’environnement.