Chaque semaine, nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui fait la différence.

Ce n’est pas la première fois qu’une demeure de Sainte-Adèle retient l’attention, et celle-ci, particulièrement lumineuse, tire vraiment son épingle du jeu dans le segment de marché inférieur à 500 000 $. Vue de l’extérieur, cette maison en L aux deux ailes reliées par un double balcon mérite bien l’épithète de « coquette ». À l’intérieur, elle cache très bien son âge (sa construction remonte à 1977) avec des espaces misant sur le blanc et le bois clair, autorisant une belle circulation de la lumière aux deux étages. Mentions spéciales pour la rampe d’escalier en verre, très contemporaine, et le boudoir semi-circulaire. Notons également la disposition dite en « plan inversé », c’est-à-dire que les chambres, au nombre de deux, sont situées au rez-de-chaussée, tandis que les zones communes (à savoir le salon, la salle à manger et la cuisine, toutes à aire ouverte) ont été aménagées à l’étage.

Laissons les photographies parler d’elles-mêmes, en complétant simplement avec ces atouts pas inintéressants : le sous-sol aménagé en salon pouvant être converti en troisième chambre ; la terrasse arrière couverte d’une pergola se montrant pleine de promesses estivales ; le garage spacieux, la jolie remise où les propriétaires actuels ont érigé une petite salle empreinte de convivialité. Un mot qui semble convenir, d’ailleurs, à l’ensemble de la propriété.