Quand Yolaine Smith et Alan Garner ont acheté leur maison presque centenaire en 1998, ils n’imaginaient pas une seule seconde qu’elle serait un jour complètement métamorphosée.

« La maison avait besoin de bons soins, c’est vrai, mais jamais au grand jamais je n’aurais imaginé qu’on la transformerait autant », raconte la propriétaire.

La maison de Saint-Lambert, voyez-vous, a été bâtie en 1905, puis rénovée en 1933. Et après… rien. Les années ont passé et la maison est restée presque intacte. Disons qu’un rajeunissement s’imposait. Sans la dénaturer, il fallait la dépoussiérer. Et de la poussière, le couple en a connu. « On a rénové pendant trois ans, du sous-sol au grenier ! »

Au passage, les Smith-Garner ont ajouté une immense rallonge à leur maison déjà grande, une nouvelle piscine, des aires de détente à l’extérieur, un gym, une cave à vin, etc. Mieux, l’ancienne partie a été restaurée méticuleusement pour en conserver le caractère. Idem pour la façade extérieure. L’effet est charmant et si réussi qu’on a l’impression d’être catapulté d’un siècle à l’autre en la traversant.

Le couple zyeutait le quartier depuis longtemps. « Ma sœur habitait en face, nous avions des amis qui vivaient à Saint-Lambert. En plus, on pouvait se rendre au Village à pied », se souvient Yolaine Smith. Le Village, c’est l’artère principale de la ville, l’avenue Victoria, celle des boutiques et des galeries d’art, des restaurants et des petits cafés. En tout, 600 établissements commerciaux et professionnels. « Un atout pour nous assurément. J’aime encourager les commerces d’ici. » En plus, le terrain avait des dimensions intéressantes (trois lots), garantissant l’intimité. Enfin, comme tout Lambertois vous l’affirmera, on est à quelques minutes de Montréal en train, en auto ou en bus !

La maison a conservé son look de début du XX e siècle avec son revêtement en stuc et ses encadrements noirs qui cadrent bien avec ses voisines.

Chaque marche des deux escaliers ainsi que la main courante, les limons et les couronnements ont été retirés, sablés et teints.

Le salon principal a conservé l'habillement en marbre du foyer.

Les panneaux des murs de la salle à manger ont été poncés et teints, un travail minutieux qui a pris six mois.

Les panneaux semblent fixes, mais ils révèlent des secrets…

Le panneau de gauche mène vers un office (butler's pantry) adjacent à la cuisine, celui de droite cache un joli bar.

La cuisine comporte énormément de rangement et de surfaces de travail.

Près de la cuisine, un coin-repas où la famille se réunit

Une des quatre salles familiales de la maison, celle-ci s'ouvrant sur la cour et le grand salon

Grande, la chambre est adjacente à une salle de bains et à la pièce-penderie des propriétaires.

La salle de bains à l'étage sert les deux chambres de l'étage.

La nouvelle partie et son vestibule

Une autre salle familiale, avec la salle d'exercice et des bureaux, installée au-dessus des garages

Il y a un charmant grenier entièrement aménagé avec trois chambres et un petit salon sous les combles.



























Début des travaux

Après y avoir vécu sept ans sans abattre le moindre mur parce qu’elle accompagnait son mari à Toronto où il travaillait, Yolaine Smith s’est mise à l’ouvrage en 2006 alors que leur petit William était bambin. Avec un architecte, elle a complètement revu les aires de la maison. À quelques exceptions près, le couple aimait les dimensions des pièces, mais il fallait repenser les rangements, les ouvertures, les trois salles de bains (et les deux salles d’eau) ainsi que, bien sûr, la cuisine qui n’avait pas bougé depuis des décennies.

On a abattu des cloisons, condamné des escaliers, réorganisé les ouvertures. On a revu attentivement chaque centimètre de la maison pour la rendre plus pratique, plus conviviale. Yolaine Smith, propriétaire

« Je n’ai jamais tourné les coins rond », assure la jeune quinquagénaire, une femme active et enjouée.

Pendant que son mari travaillait à Toronto la semaine, Yolaine Smith coordonnait les travaux. Le week-end, ça discutait fort !

Il y a quatre niveaux à la maison dans la partie d’origine, et deux dans la nouvelle section qui compte trois garages et une vaste pièce au-dessus qui sert de bureau, de salon (une des quatre salles familiales de la maison) et une autre qui réunit les équipements de gymnase de la famille. William (le fils) est un hockeyeur de talent qui joue pour son université.

« Tant qu’à faire »

Évidemment, les travaux ont permis de moderniser les infrastructures. « On a installé la climatisation centrale ainsi qu’un aspirateur central et un humidificateur », explique Yolaine Smith. Il y a aussi deux systèmes de chauffage distincts. On a conservé les calorifères à l’eau chaude dans l’ancienne partie, et on a installé un système de chauffage à air pulsé dans la nouvelle.

Afin de respecter l’intégralité de la partie ancienne, le couple a fait appel à des artisans pour une foule de restaurations. Dans la salle à manger, par exemple, les panneaux en noyer ont été délicatement poncés et teints, un travail qui a pris six mois. Le beau marbre du foyer double du salon a été nettoyé et conservé ainsi que le grand miroir au-dessus. « On n’a fait qu’habiller la cheminée. » Des pièces d’origine ont trouvé leur place ailleurs, comme le couronnement d’un ancien escalier en fer forgé qui s’est retrouvé à la fin du pilastre d’un autre escalier. Partout, Yolaine Smith a tenté de réutiliser les pièces qui n’avaient plus leur place.

Comme toute maison d’époque, celle des Smith-Garner a ses secrets. Dans la salle à manger, les panneaux côté sud semblent fixes, mais ils s’ouvrent, révélant un bar avec évier, comptoir, refroidisseur et frigo qui devait être là depuis le début. Une jolie surprise.

La nouvelle piscine remplace celle qui existait auparavant. Le salon à gauche est une aire de repos prisée par la propriétaire.

La véranda est la pièce favorite de la propriétaire. Les stores et les moustiquaires sont rétractables. Adjacente, une cuisine extérieure complète.

La propriété a gagné plusieurs prix pour son aménagement paysager.





L’été, c’est fait pour jouer

Mais le couple vit pour la belle saison. « On n’a pas de chalet : notre cour est notre chalet ! » Malgré la neige, Yolaine Smith nous a présenté sa véranda, sa cuisine d’été, son énième salon et la grande piscine. On la sent impatiente de retrouver ses meubles et ses fleurs. Qui ne le serait pas ?

Quels sont les projets pour cette famille ? « On ne le sait pas encore, c’est la place qui va nous choisir. Mais ce sera difficile à égaler ! »