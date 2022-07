Cette semaine, deux propriétés ont provoqué quelques froncements de sourcil chez les curieux : une maison montréalaise ravagée par les flammes à vendre pour près d’un demi-million et une ancienne propriété à donner dans le coin de Portneuf.

Sylvain Sarrazin La Presse

La première, placée sur le marché depuis un mois environ, fait grise mine, avec ses briques noircies, ses fenêtres placardées et son mur arrière complètement effondré. Considérée comme une perte totale par les assureurs après le sinistre, cette maison du Sud-Ouest datant de 1900 est affichée à 449 000 $.

Comme nous l’avions précisé dans notre dossier sur les taudis de Montréal vendus à fort prix, ce genre de transaction vise des entrepreneurs ou des promoteurs qui souhaiteraient rebâtir sur le terrain en densifiant, plutôt que des particuliers. La fiche insiste d’ailleurs sur ce point : « Possibilité de démolir et de reconstruire sur 3 étages, implantation de 70 % », est-il précisé. Les visites sont en outre impossibles, car les lieux ne sont pas jugés sécuritaires.

Le courtier Sandro Marzitelli, chargé du dossier, dit avoir reçu l’offre d’un promoteur en début de semaine ; une proposition « à travailler », précise-t-il. « C’est sûr qu’on va la vendre, mais on ne sait pas encore à quel prix », entrevoit le courtier.

Veux-tu une maison ?

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @MCGILLES Une maison à donner ? Nous avons enquêté sur l’envers du décor.

L’autre propriété qui a récemment fait tiquer les internautes, relayée par l’animateur MC Gilles sur les réseaux sociaux, n’est pas à vendre, mais plutôt à donner. Elle est implantée à Saint-Marc-des-Carrières, à une quinzaine de kilomètres de Portneuf. D’allure très fatiguée, la résidence arbore une pancarte « À donner » avec un numéro de téléphone pour les intéressés.

Une blague ? Un piège à rénos ? Un lieu hanté ? Par curiosité, nous avons composé le numéro ; sait-on jamais, une maison gratuite, ça se prend bien…

Un sympathique interlocuteur a répondu, pour signifier que la demeure venait d’être cédée à deux résidants de Saint-Raymond, tout en expliquant le comment du pourquoi : la Ressourcerie de Portneuf, une entreprise d’économie sociale dont notre interlocuteur est le président, vient d’acheter le terrain pour s’en servir comme aire d’entreposage. La maison bâtie sur les lieux n’étant plus habitable, la société a décidé de l’offrir à qui la voudrait, à condition de la démanteler, de récupérer les matériaux et de dégager l’espace. « C’est fait dans une optique d’économie circulaire », a fait savoir le président de la Ressourcerie.

Nous avons aussi parlé au propriétaire précédent, qui a confirmé que cette résidence plus que centenaire, qu’il a auparavant habitée, n’était plus viable. Un pincement au cœur de la voir désossée ? « Elle me coûtait 10 000 $ par année juste en taxes et en électricité, alors ça ne me fait pas mal au cœur de m’en débarrasser ! », a-t-il lancé.