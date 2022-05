Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui fait la différence.

Sylvain Sarrazin La Presse

Avec la féroce concurrence immobilière dans l’île de Montréal, pas facile de tirer son épingle du jeu pour les acheteurs. Et il risque fort d’y avoir beaucoup de convoitise pour cet appartement situé directement dans la Promenade Masson. Il n’est certes pas immense (849 pi⁠2), mais présente plusieurs atouts, au premier rang desquels sa très spacieuse terrasse intime, avec cabanon et lavabo. L’intérieur, intégralement rénové en 2011 et doté de planchers entièrement refaits en 2016, offre deux chambres fermées, un séjour (avec un sympathique mur de briques), une cuisine et une salle de bains, des pièces toutes aménagées et entretenues avec soin. Et pas besoin de cavaler le matin pour aller chercher son pain : ce logement situé au premier étage est directement au-dessus de la boulangerie Les Co’Pains d’abord. Pour les visites, les courtiers auront certainement du pain sur la planche…