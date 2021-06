Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Leur première maison était en forme de L. Leur deuxième, en U. La troisième, celle que nous vous présentons aujourd’hui, dessine un H. H comme harmonieuse, hospitalière, mais aussi haut de gamme et hédoniste. H comme dans ho !, réaction systématique qu’elle a provoquée parmi les membres de la rédaction qui ont flâné sur sa fiche.

À dire vrai, on trouve sur le marché des demeures à 5 millions de dollars et plus qui, du point de vue du bon goût, ne valent pas un clou. Mais cette propriété de Saint-Jean-sur-Richelieu, certes luxueuse, n’est pas qu’un simple étalage d’opulence, car conjointement aux importantes sommes qui y ont été investies, on y a aussi injecté du cœur et un souci d’agencement très mûri.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’aire principale, formant la barre du « H », est bordée par une double fenestration. Notez les hauts plafonds en cèdre rouge, qui continuent leur course à l’extérieur.

Initialement, sur ce terrain encore en friche il n’y a pas si longtemps, les propriétaires, Danielle et Gilles, avaient prévu de faire pousser la maison de leurs rêves, comme si c’était la dernière — ce qu’ils avaient effectivement envisagé, prévoyant leurs vieux jours en s’assurant de n’y introduire aucune marche ni aucun escalier, tout en opérant de grandes ouvertures en cas de réduction de leur mobilité.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le cellier trône fièrement dans la pièce. Surprise : il contient le projecteur vidéo du cinéma maison.

En 2014, ils ont ainsi revendu leur terre agricole à Dunham pour s’implanter plus près des activités de leur entreprise de transport. Lors d’un séjour en Floride, le couple a sommairement esquissé les plans de son futur habitat, prévu en forme de U. Il les a ensuite transmis à l’architecte Julie Dagenais… qui ne les a pas tout à fait suivis à la lettre : elle suggérera, avec clairvoyance, d’opter plutôt pour une silhouette en H, dans un style californien.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le bureau de travail, une aire propice au calme pour lutter contre les pressions professionnelles

« Pourquoi un H ? Avec l’abondante fenestration, quand nos petits-enfants sont là, on sait exactement où ils sont, peu importe où on se situe dans la maison », expliquent les propriétaires, qui ont également pu organiser les lieux en plusieurs ailes grâce à cette configuration.

Luxe, calme et volupté

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La chambre principale, au design soigné et au goût du jour

Commençons par la barre horizontale du H, trait d’union portant parfaitement son nom, puisqu’il s’agit des pièces communes regroupant séjour, salle à manger et cuisine, toutes ouvertes les unes sur les autres ; mais surtout sur l’extérieur, grâce aux impressionnantes fenêtres disposées au gré des deux flancs, lesquelles accentuent des volumes déjà sculptés par des plafonds perchés à 14 pi. Une abondance de lumière et de blancheur, très apaisante, coule ainsi naturellement vers l’intérieur, reprise en chœur par un design sur mesure très calculé et contemporain.

Une source d’énergie indispensable à ce couple qui a été soumis à d’intenses pressions professionnelles.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Toutes les pièces de vie disposent d’une fenestration maximale. Ici, une des chambres, dans l’aile est.

Pour moi, la lumière, les vibrations, l’énergie, ça change les pensées. Je pense que notre habitat nous influence beaucoup plus qu’on pourrait le croire. Créer de la beauté, c’est un partage, au même titre que planter des fleurs sur le bord de la route. Danielle, amatrice d’art et de zen

Le même traitement est réservé aux autres pièces de l’aile est, où sont notamment situés le bureau, les trois chambres et les salles de bains : vitres à tout-va et mobilier intégré sur mesure (inclus dans la vente).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La piscine intérieure. Notez le plafond tendu en vinyle.

Moderne et malléable

Le H, on le retrouve aussi dans Bouddha, omniprésent en ces lieux où le bien-être prime. Pour preuve : une salle de méditation et de massage a été aménagée, ainsi qu’une salle d’entraînement tout équipée et une superbe piscine intérieure dans l’aile opposée, avec murs en aluminium alpolic et plafond tendu pour éviter les problèmes d’humidité.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La salle de massage et de méditation, sous les auspices d’un Bouddha

Une demeure ouverte sur l’extérieur, mais aussi sur les autres, avec des aires et des équipements (comme le magnifique cellier vitré d’une capacité de plus de 460 bouteilles) propices aux invitations. « Elle se prête aussi bien à l’extrême calme qu’aux grandes fêtes, grâce aux pièces communes et aux garages qui peuvent être utilisés comme salle de réception. Tout a été prévu avec des planchers en céramique, réfrigérateur, congélateur, évier, etc. », indiquent les propriétaires.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une vue depuis le côté opposé

Et s’il y en a une qui n’a pas oublié de s’inviter, c’est bien la modernité, au service du divertissement (projecteur de cinéma maison rétractable, nombreux téléviseurs), de l’intimité (commandes centralisées pour contrôler différents types de stores) ou de la sécurité (caméras de surveillance et dispositifs antivol).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Piscine extérieure et terrasse couverte : qui veut venir faire la fête ?

Si la propriété est subjuguante de l’intérieur, c’est aussi grâce au terrain alentour lui faisant écho. « Il n’y a eu aucun compromis dans cette propriété, de l’intérieur au terrain, rien n’a été laissé au hasard, il ne manque rien. À l’extérieur, c’est impeccable : entièrement clôturé, sécuritaire, plus de 75 000 pi2 entièrement aménagés par des professionnels », rappelle Charles-Alexandre Sylvestre, courtier pilotant le dossier de vente. Piscine extérieure, mini-terrain de golf, grande terrasse chauffée en hiver, haies à maturité, allée d’entrée coiffée d’une remarquable sculpture centrale…

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le terrain est vaste et très intime, grâce aux hautes haies.

La maison de plain-pied a en outre été bordée de gazon synthétique et d’un système de drainage performant, pour conserver le pourtour en bon état et prévenir les risques d’infiltration d’eau, précise Gilles, avec pragmatisme.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER Une vue aérienne permet de mieux apprécier la forme en H du bâtiment.

Elle avait été conçue pour être le dernier foyer du couple, mais des bouleversements professionnels en ont décidé autrement. Danielle et Gilles feront un retour aux sources, plus vrai que jamais : ils viennent de racheter la terre agricole à Dunham qu’ils avaient vendue en 2014 ! Là, ils prévoient un concept de maison en U. U comme ultime ? L’avenir le dira.