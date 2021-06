C’est un peu le fouillis dans l’offre d’applications mobiles pour échafauder virtuellement ses projets de design et d’aménagement. On tombe principalement sur des mini-jeux génériques (presque tous basés sur le même modèle) ou des logiciels de création à s’en arracher les cheveux (oui, des applis de design mal « designées »). On a fait le ménage pour vous et retenu les meilleures options pour obtenir des aperçus créatifs.

Sylvain Sarrazin La Presse

PaletteHome : les lieux prennent vie

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’APPLICATION PALETTEHOME Très bien pensée, l’appli permet de bâtir une pièce en quelques minutes à peine.

À la fois très complète et sérieuse, tout en restant hyper intuitive, cette application allemande (traduite en français) nous a permis, en quelques minutes à peine, de bâtir une salle de bains sur mesure avec téléviseur installé au-dessus de la baignoire (un fantasme longtemps refoulé). On dessine d’abord les plans en 2D, on ajoute les éléments architecturaux et de design parmi une foule d’options, puis on visualise en 3D pour ajouter couleurs, matériaux et textures. Le résultat est même animé, avec effets sonores (douche en marche, animaux de compagnie), et on peut se balader virtuellement dans sa création pour l’admirer sous tous les angles. Le tout se fait par glisser-déposer avec des menus clairs et des options d’aide au besoin. Les boutons sont un peu petits (optimal sur tablette), mais à part ça, cette application créative et gratuite est très, très bien pensée.

Gratuite en version de base (cinq projets enregistrés maximum)

En français

Houzz : inspirez, exprimez

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’APPLICATION HOUZZ On peut prendre une photo de son intérieur pour ensuite y ajouter toutes sortes d’objets, dont des meubles existant dans le commerce. Ici, nous sommes en train d’évaluer l’installation d’un fauteuil, en choisissant sa taille et son emplacement.

Même si elle est moins axée sur la constitution d’espaces personnels, l’application de la célèbre communauté en ligne propose des fonctionnalités intéressantes et de qualité. Il s’agit tout d’abord d’une grande source d’inspiration, avec des millions de photos d’intérieurs prises partout dans le monde, parfois accompagnées d’« étiquettes » pour connaître la provenance du mobilier, des projets détaillés, et un répertoire pour trouver des professionnels locaux. Les aménagements des autres sont éditables, mais nous avons surtout aimé la fonction permettant de prendre une photo de son propre intérieur ou de sa terrasse, pour ensuite l’agrémenter de divers objets de déco et de meubles à choisir dans une immense banque de données. Là aussi, on peut retrouver le modèle et le fabricant du mobilier (sans garantie qu’il soit offert au Canada, cependant). Il est aussi possible de préciser des mesures, d’inscrire du texte ou d’ajouter des meubles génériques. Pas surpuissant, mais sympathique.

Gratuit. En français.

Floor Plan Creator : esquisse facile

CAPTURES D’ÉCRAN TIRÉES DE L’APPLICATION FLOOR PLAN CREATOR Minimaliste mais très intuitive, l’appli n’est pas optimale pour le design, mais permet d’avoir une vue d’ensemble rapidement.

Une application plus axée sur les plans architecturaux, mais qui permet de bâtir facilement et rapidement des croquis de toutes natures pour ensuite offrir une vue en 3D basique. Très intuitive aussi (une qualité qui fait cruellement défaut à d’autres applis du genre), elle fait dans la simplicité (on regrette l’absence de davantage d’options de mobilier et décoration) et permet d’obtenir une première vue d’ensemble pour un logement complet, avec possibilité d’étages. Chouette pour se donner une idée globale avant d’aménager ou de réaménager une pièce.

Gratuit (version payante si on veut exporter ou imprimer les plans). En anglais.

Paint tester : j’ose le rose ?

CAPTURES D’ÉCRAN TIRÉES DE L’APPLICATION PAINT TESTER En haut, la photo originale. En bas, les tests de nouvelles couleurs avec l’application. Ça bave un peu, surtout quand beaucoup d’éléments traînent dans le décor, mais cela donne rapidement un aperçu pour vérifier si l’on va dans la bonne direction, ou vers une catastrophe.

Envie de repeindre vos murs d’une teinte osée, mais vous voudriez avoir un aperçu avant de commettre une potentielle faute de goût ? Il ne fut pas évident de trouver une application capable de fournir une prévisualisation propre et rapide. Même si elle n’est pas parfaite, Paint Tester a présenté le meilleur rapport facilité/efficacité. On prend son intérieur en photo (il doit être très bien éclairé), puis on lui ajoute des couches d’une ou plusieurs teintes choisies dans un nuancier. On aurait bien aimé avoir une référence officielle pour chaque couleur retenue, comme vu dans d’autres applis, mais on ne va pas cracher dans le pot de peinture non plus. De petites options permettent de peaufiner l’étalage de couleurs (pinceau à main, ruban adhésif, gomme), puis on enregistre le résultat. C’est parfois grossier, mais ça donne une bonne idée, sans avoir à se casser le citron avec Photoshop.

Gratuit (version payante pour photos HD et pour enlever la publicité). En anglais.

Home Design 3D : plutôt pro

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’APPLICATION HOME DESIGN 3D Cette application permet d’obtenir, avec un peu de patience, des intérieurs très détaillés.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’APPLICATION HOME DESIGN 3D On jongle entre les plans précis et les visites en 3D. 1 /2



Cette appli développée en France se veut très complète et précise ! Beaucoup, beaucoup d’options y ont été prévues (certaines seulement offertes dans la version payante) pour jongler avec meubles, éléments de déco, textures et couleurs. On dessine des plans millimétrés, en alternant 2D et 3D, pour sculpter et garnir intérieurs et extérieurs. Peut-être un peu moins intuitive sans pour autant s’avérer inintelligible, elle semble plus orientée pro, et s’accompagne de fiches explicatives assez fournies, pour ouvrir la porte à toutes sortes de rêveries et folies ! Mais pour en exploiter le plein potentiel, les versions payantes seront requises, car il n’y a pas de sauvegarde possible dans la version gratuite.

Version d’évaluation gratuite (plus d’options à partir de 5,49 $). En français.