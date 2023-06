Chloé Roy n’avait pas réalisé à quel point le fantasme de la fermette et de la campagne touchait beaucoup de gens. Surtout, combien son exemple d’entreprise partie de rien, bâtie par des femmes et gérée par des femmes, pouvait être inspirant. Avec Floramama, son premier ouvrage, elle souhaite faire partager un savoir accumulé en près d’une décennie de floriculture et démontrer que ce rêve fleuri est plus accessible qu’il ne le semble.

Quand elle s’est lancée dans son aventure agricole, en 2014, Chloé Roy sortait d’une formation de deux ans en maraîchage biologique intensif au Jardin de la Grelinette. Elle n’avait d’expérience en floriculture que celle d’avoir déjà vu de beaux bouquets, pas même d’en avoir déjà acheté ! Au Québec, la culture des fleurs était encore peu développée. Floramama, sa petite entreprise située dans les Cantons-de-l’Est, a été parmi les premières à proposer un modèle de ferme florale en culture biologique.

PHOTO STÉPHANE COCKE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Chloé Roy, fondatrice de Floramama

Que ce soit dans de grands espaces ou un petit jardin, je veux encourager les gens à mettre de la beauté et du vivant dans leur vie. Chloé Roy, fondatrice de Floramama

Son livre est aussi un pionnier. Il est le premier guide de référence en culture florale écrit en français et adapté aux conditions nordiques. « Tout ce qui est fait chez Floramama s’applique toutefois à un jardin de 10 pieds carrés », précise Chloé Roy qui a participé à mettre de l’avant le slow flower, ce mouvement qui prône la réduction de l’empreinte écologique et une production à échelle humaine.

PHOTO STÉPHANE COCKE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL La signature visuelle de Floramama est caractérisée par la douceur et des arrangements simples, mais percutants.

Tomber dans les fleurs

« Je ne voulais pas faire de la culture de légumes classiques comme tout le monde. Quand je suis tombée sur les fleurs, ç’a été une évidence », raconte celle qui jugeait pourtant cet univers trop féminin avant de mieux le connaître. À travailler avec les fleurs durant des années, quelque chose a changé, note-t-elle.

Je pense que ce sont les fleurs qui m’ont choisie plutôt que l’inverse. Elles m’ont permis de développer une certaine poésie. Chloé Roy, fondatrice de Floramama

La signature visuelle de Floramama est caractérisée par la douceur, les pastels et un amour pour la nature qui s’exprime à travers des arrangements simples, mais percutants. « Ce sont des bouquets d’une délicatesse émouvante », décrivent les propriétaires de la Ferme de la Grelinette, en préface du livre. C’est d’ailleurs pour les fleurs un peu tordues et uniques que Chloé Roy a le plus d’affection, même si toutes reçoivent le même traitement artistique et la même attention.

La nature est son élément. L’enfant de la ville rêvait déjà d’habiter à la campagne. Ses parents avaient un chalet à Saint-Calixte où elle savourait chaque instant. Au moment de repartir pour Montréal, la jeune fille avait l’habitude de remplir un petit contenant de foin à humer en cas de blues. Quand son père a déménagé à Bedford à ses 11 ans, elle a sauté sur l’occasion d’emménager avec lui. « J’appartenais à cet endroit, se souvient-elle. La campagne et moi, c’est une grande histoire d’amour. »

PHOTO STÉPHANE COCKE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Avoir une ferme florale n’est pas de tout repos !

De fermeté et de délicatesse

Chloé Roy cultive la beauté avec sensibilité, mais Floramama n’en est pas moins une entreprise qu’elle mène avec rigueur. La fermeté, l’efficacité et la délicatesse sont nécessaires pour se lancer en floriculture, dit-elle.

Les gens ont souvent une idée très bucolique de la culture florale. Ils pensent qu’on se met un chapeau de paille et qu’on part cueillir nos fleurs avec un panier, mais c’est vraiment intensif. À la différence du maraîchage, les fleurs ont une fenêtre de récolte qui est très courte. Il faut le faire tous les jours et aller vite ! Chloé Roy, fondatrice de Floramama

En neuf ans de pratique, sa passion n’a jamais défailli pour autant. « Dès qu’il y a une nouvelle fleur qui arrive, c’est magique. Et puis il y a toute une interaction entre les écosystèmes qui me fascine chaque jour : on a plein d’insectes, plein d’oiseaux… Cette beauté de la nature me touche et m’émerveille. Je vois le fait de planter, de cultiver et d’offrir des fleurs comme un bel acte d’amour. »

PHOTO STÉPHANE COCKE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Une création de Floramama

Faire sa création florale maison

Comment réaliser un arrangement floral digne de ce nom ? « Mon truc, c’est de commencer par le feuillage et d’ajouter ensuite les fleurs focales, soit les plus grosses et celles qui attirent le regard en premier. Je termine avec des fleurs plus aériennes en accent, conseille la floricultrice. Comme j’aime les bouquets qui ont une allure naturelle, et qu’il y a beaucoup de vert dans la nature, je mets toujours plus de feuillage que de fleurs. »

Lors de la confection, elle détermine d’abord la forme que prendra le bouquet. Avant d’y intégrer une fleur, elle évalue sa hauteur en la plaçant devant l’arrangement et veille à varier la longueur des tiges pour créer du volume. Les espaces vides sont aussi importants que les fleurs elles-mêmes, note-t-elle. Évitez de surcharger votre bouquet.

Floramama. Du jardin au bouquet : tout sur la culture des fleurs Chloé Roy Cardinal 312 pages

Des fermes florales à découvrir

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TANT QU’IL Y AURA DES FLEURS Tant qu’il y aura des fleurs propose une dizaine de variétés de fleurs.

Tant qu’il y aura des fleurs

Située à Tingwick, dans le Centre-du-Québec, cette ferme florale propose une dizaine de variétés de fleurs qu’elle agence dans des créations florales qui sont autant de messages d’espoir, car « tant qu’il y aura des fleurs, c’est qu’il y aura de la beauté à partager », souligne l’entreprise. Ses bouquets sont offerts dans différents points de vente et sur commande. L’abonnement pour l’été comprend trois bouquets (100 $).

Les Jardins de la Renarde

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES JARDINS DE LA RENARDE Création des Jardins de la Renarde

C’est sur le toit de la Centrale agricole, dans le District central de Montréal, que poussent une vingtaine de variétés de fleurs qui participent au verdissement de la ville. Les bouquets de la Renarde sont vendus aux marchés Atwater, Jean-Talon et Maisonneuve, ou sous forme d’abonnement saisonnier (300 $ pour 12 bouquets).

La Belle de Coteau-du-Lac

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA BELLE DE COTEAU-DU-LAC Il est possible de faire son bouquet en autocueillette à La Belle de Coteau-du-Lac.

À quelques moments durant l’été, cette ferme florale et maraîchère de Coteau-du-Lac, en Montérégie, présente son FestiFleurs. Les visiteurs peuvent alors flâner et pique-niquer sur place, et composer leur propre bouquet en autocueillette dans une aire réservée où se concentrent les 200 espèces qu’elle cultive. La Belle de Coteau-du-Lac propose aussi l’autocueillette de fraises et de tournesols, et différents produits de la ferme.

Au Beau Pré

PHOTO TIRÉE DU SITE D’AU BEAU PRÉ Création de la ferme florale Au Beau Pré

Depuis 2007, cette entreprise située à Saint-Anicet se spécialise dans la production de tubercules de dahlia qui font sa renommée. Elle propose toutefois d’autres fleurs locales de mai à septembre, en deux forfaits (229 $ pour 8 bouquets ou 140 $ par mois). Ses services d’arrangement floral sont aussi offerts pour les occasions spéciales.

Ail Lys

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’AIL LYS La ferme florale Ail Lys, où on peut composer soi-même son bouquet

Lors d’une petite virée à Saint-Édouard-de-Napierville, à seulement 30 minutes de Montréal, du côté de la Montérégie, on peut aller cueillir soi-même au champ pour composer son bouquet à la ferme florale Ail Lys. L’entreprise propose aussi différents ateliers et des produits d’artisanat qui mettent en vedette ses fleurs séchées.