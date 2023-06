En ce début d’été où la nature s’épanouit, les jardins se déploient pour le bonheur de tous. Parfums enivrants, couleurs éclatantes et expériences gustatives, la magie opère pour exalter vos sens au cœur de ces huit parcs ponctués d’activités et d’évènements. Dépaysement assuré le temps d’une journée à 2 h 30 min tout au plus de Montréal.

Jardin Daniel A. Séguin, un laboratoire horticole grandeur nature

Fondé à Saint-Hyacinthe il y a 28 ans par trois enseignants horticoles (Daniel André Séguin, Wilfrid Meloche et Milan B. Havlin), le jardin Daniel A. Séguin est avant tout un espace pédagogique destiné aux élèves de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), qui se trouve juste en face.

« Le but des trois professeurs était d’offrir aux étudiants un laboratoire grandeur nature, particulièrement à ceux qui étudient en aménagement paysager », explique Nancy Rossi, directrice générale du lieu. Aujourd’hui, outre ce volet pédagogique, l’espace a, d’une part, une vocation touristique et, d’autre part, une vocation culturelle et artistique.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le jardin Daniel A. Séguin forme un ensemble de 24 thématiques réparties sur 4,5 hectares.

Pique-niquer parmi des plantes rares

Ce jardin, où l’on découvre des plantes exceptionnelles, forme un ensemble de 24 thématiques réparties sur 4,5 hectares, dont la pièce maîtresse est le jardin français. Il se caractérise principalement par des plates-bandes symétriques soigneusement fleuries par les élèves de l’ITAQ.

Au fil de la promenade, se dévoile un jardin japonais doté d’un petit étang et d’une maison de thé ; un jardin méditerranéen planté entre autres de succulentes dans une zone désertique et une pergola évoquant les temples grecs. Jardins Médiéval, des Premières Nations, de l’Amour, du Futur... la visite est diversifiée et les enfants ne sont pas en reste, puisqu’un espace où ils peuvent jouer librement leur est réservé.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des tables permettent de prendre un goûter.

Beaucoup de familles viennent ici et elles apprécient énormément de pouvoir apporter leur pique-nique. Il y a une belle terrasse, des tables un peu partout, c’est donc facile de trouver un endroit où s’installer. Nancy Rossi, directrice générale du jardin Daniel A. Séguin

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jardin Daniel A. Séguin

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jardin Daniel A. Séguin

















La culture à cœur

« Chaque année, nous avons un partenariat avec une fondation, une association ou un musée pour déployer le volet culturel et artistique », poursuit Mme Rossi. Vous pourrez notamment y voir l’exposition Devenir comme l’arbre, regroupant quelques artistes. Cet évènement inspiré d’une œuvre de l’artiste multidisciplinaire Jordi Bonet est en cours jusqu’au 4 septembre dans le pavillon horticole écoresponsable.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jardin Daniel A. Séguin

L’autre nouveauté artistique, fruit d’une collaboration avec Pépite & Josèphe en partenariat avec le Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe Expression, transforme l’Atrium du jardin en un site archéologique fictif jusqu’au 29 octobre. L’œuvre de Pépite & Josèphe a comme point de départ la collecte de rebuts sur les bords de route et leur revalorisation. Un projet atypique où seront excavés les fossiles d’intrigantes créatures parcourant les routes du Québec !

3211, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe

Beaux jardins à visiter

Une ambiance romantique au domaine Mackenzie-King

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE MACKENZIE-KING Domaine Mackenzie-King

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE MACKENZIE-KING Domaine Mackenzie-King



Joyau du parc de la Gatineau, le domaine Mackenzie-King a appartenu au 10e premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, dans les années 1900. Ce grand romantique a créé trois espaces représentant des vestiges à partir de pierres récupérées. « Nous avons un jardin français, un jardin anglais et un jardin rocailleux. Il y a aussi des bains d’oiseaux et des cadrans solaires partout, car M. Mackenzie King les aimait beaucoup », précise Catherine Bouchard, agente de programme aux ressources patrimoniales. Au cours de la promenade, la visite de deux chalets vous plongera dans une autre époque et vous aurez l’occasion de jouer au croquet et au badminton. Le 1er juillet, le groupe de musique Sons of Scotland viendra honorer les origines écossaises du fondateur au son de la cornemuse.

Chemin MacKenzie King, Chelsea

Jardin Moore, le pionnier de la permaculture

PHOTO FOURNIE PAR LE JARDIN MOORE Jardin Moore

Le jardin Moore a été conçu par William Dyson Moore en 1944 sur le terrain d’une ferme abandonnée longeant la rivière Mascouche. Ce pionnier en horticulture écologique a imaginé alors un jardin de permaculture, où la nature fait son œuvre. « On n’utilise aucun pesticide et aucun arrosage, car comme le jardin est en pente descendante, c’est l’eau de pluie qui prend soin des plantes », explique Emmanuelle Boutin, administratrice de la Fondation Dyson Moore. Chaque plante est positionnée à un endroit stratégique, ce qui crée un cycle harmonieux entre les animaux et les végétaux indigènes. Ce lieu d’observation reposant où sont organisés différents évènements et des ateliers, comme l’initiation à la sculpture pour tous les âges le 11 août, vient d’inaugurer une exposition d’une cinquantaine d’œuvres sculpturales créées par une trentaine d’artistes.

1455, chemin Pincourt, Mascouche

Jardins & Des Lys, pittoresque et emblématique

PHOTO FOURNIE PAR JARDINS & DES LYS Jardins & Des Lys propose 23 thématiques à visiter dans son grand jardin.

Au cœur du vieux village de Verchères, une belle victorienne érigée en 1890 est nichée dans un écrin végétal à caractère historique, où les lys sont à l’honneur. Des dizaines de variétés de cette fleur symbolique du royaume de France tapissent ce jardin escarpé composé de 23 thématiques. Parmi celles-ci : l’entrée aromatique, la balancelle victorienne, le grand bassin, la volière, le vitrail, la remise du jardinier ou encore la halte contemplative donnent le ton à cette visite empreinte de poésie. Outre les lys à la floraison spectaculaire et au parfum caractéristique, l’endroit est habité de vivaces, dont des rosiers et de nombreuses autres espèces de végétaux.

23, rue Saint-Pascal, Verchères

Des plantes médicinales à la Clef des Champs

PHOTO FOURNIE PAR LA CLEF DES CHAMPS Il est possible de visiter le jardin de plantes médicinales de La Clef des Champs.

C’est à flanc de montagne, dans le joli village laurentien de Val-David, que l’herboristerie Clef des Champs ouvre son jardin de plantes médicinales du 15 juillet au 20 août. Vous y trouverez plus de 150 espèces certifiées biologiques en vous promenant sur ces jardins en terrasses qui offrent un panorama exceptionnel. Des conseils santé et des discussions sur les principes de l’herboristerie sont au rendez-vous, ainsi que plusieurs ateliers qui vous permettront d’en connaître plus sur ces plantes et leurs bienfaits. Des conférenciers herboristes feront également partager leur savoir entre le 29 juillet et le 16 août. Réservations requises.

2205, chemin de la Rivière, Val-David

Les mosaïcultures du parc Marie-Victorin

PHOTO MAX NADEAU, FOURNIE PAR LE PARC MARIE-VICTORIN Une mosaïculture du parc Marie-Victorin

Si vous habitez Montréal, cette destination est la plus lointaine de nos huit jardins, mais elle vaut le détour ! Situé à Kingsey Falls, le parc Marie-Victorin est réputé pour ses 13 mosaïcultures permanentes géantes, sa serre tropicale et ses jardins féeriques rehaussés de plans d’eau. À partir du 1er juillet, vous pourrez y découvrir un évènement interactif surprenant intitulé Génial ! Tous intelligents ! qui traite des différents types d’intelligence, y compris celles des plantes. Les sentiers des jardins seront agrémentés d’une exposition touchante de photos présentant les espèces indigènes favorites du célèbre botaniste frère Marie-Victorin. D’autres évènements sont prévus, dont une exposition de bonsaïs les 15 et 16 juillet, où plus de 70 spécimens d’âge vénérable seront présentés. Bon à savoir : les premiers dimanches du mois sont gratuits !

385, boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls

L’incontournable Jardin botanique de Montréal

PHOTO RAYMOND JALBERT, FOURNIE PAR ESPACE POUR LA VIE Le Jardin botanique de Montréal en période de floraison, un incontournable !

On oublie souvent de profiter des beaux sites proches de chez nous et c’est peut-être votre cas si vous habitez Montréal ou à proximité. Visité par des gens venant du monde entier, le Jardin botanique de Montréal est un de nos fleurons où il fait bon se promener et qui propose en toutes saisons des évènements, des animations et des expositions hautes en couleur. Il comprend notamment 10 serres d’exposition et regroupe des plantes de la majorité des régions du globe. L’espace est grand, alors les plus vulnérables seront heureux d’en faire le tour en minitrain gratuitement pendant la saison estivale. Biodiversité végétale savoureuse dans l’assiette, défi antigaspi sur le gaspillage alimentaire et concerts intimes dans un cadre bucolique sont au rendez-vous dès le 9 juillet.

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal

Un éventail d’activités au Centre de la nature de Laval

PHOTO SOPHIE POLIQUIN, FOURNIE PAR LE CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL Centre de la nature de Laval

Vaste parc urbain de plus de 50 hectares, le Centre de la nature de Laval réunit en un seul endroit des jardins horticoles reliés par un réseau de sentiers agrémentés entre autres de passerelles et d’étangs où tout est propice à la contemplation. La serre tropicale, où s’épanouissent des plantes, des poissons et des oiseaux exotiques, vous transportera pour quelques instants sous d’autres climats. À la fois éducative et ludique, la ferme où l’on peut voir par exemple des poules, des chèvres, des cochons et des chevaux plaira à coup sûr aux plus jeunes. Les amateurs de sports nautiques pourront quant à eux pratiquer le kayak, le canot ou le rabaska sur le grand lac. Les activités et les animations sont multiples et plusieurs évènements festifs sont programmés tout au long de l’été.

901, avenue du Parc, Laval