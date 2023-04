PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« Les touches de couleurs joyeuses et vitaminées comme le rouge, le jaune, et l’orange sont toujours très populaires, note Guy Boucher, directeur général et copropriétaire de la boutique Home Hardware Parc & Bernard. On a une collection de coussins colorés avec des oiseaux et des papillons, qui nous invite à prendre le temps de vivre et de regarder ce qui nous entoure. »