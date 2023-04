Érigée en 2010 sur un terrain coup de cœur idéalement situé dans l’île des Sœurs, cette demeure prestigieuse et intemporelle a vu grandir une famille avec trois enfants, qui souhaite la quitter aujourd’hui pour un projet bien particulier…

Quand ils ont vu l’emplacement de ce terrain, les propriétaires ont été immédiatement séduits. « On cherchait un endroit paisible pour élever nos enfants, en étant tout près du centre-ville. Ce terrain-là se trouve dans une rue privée de trois maisons et est adossé à une forêt protégée, où rien ne sera jamais construit. On est tombés amoureux parce que c’est le meilleur des deux mondes ! », raconte Annie Côté, la maîtresse des lieux.

Le couple a alors contacté le Groupe Jean Houde, spécialisé dans les demeures de prestige, parce qu’il a le souci du détail et désirait un habitat sur mesure réalisé avec des matériaux de qualité. « On voulait aussi que la maison soit à la fine pointe de la technologie. Elle est équipée d’un système de géothermie qui la garde bien tempérée en toutes saisons et elle est entièrement domotisée », poursuit Mme Côté.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER Le sas de l’entrée principale est le premier témoin de l’aménagement fonctionnel de toute la maison.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Simple et discret, l’escalier, qui dessert quatre niveaux, est placé sur le côté pour dégager les espaces.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER Du salon, les hôtes profitent de la vue sur la forêt.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une structure en bois habite l’espace et sépare partiellement la vue vers la cuisine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le foyer est placé à bonne hauteur pour en profiter au maximum. Les tablettes et les buffets intégrés qui l’encadrent ont été réalisés sur mesure, à l’instar de tous les rangements de la maison.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Immaculée, la cuisine aux armoires de style « shaker » et aux comptoirs de quartz comprend énormément de rangement. Le billot de boucher au bout de l’îlot fait office de coin-repas.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La chambre principale est dotée d’une banquette où il fait bon lire près du foyer double face, dont l’autre côté donne dans la salle de bains.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’une des chambres d’enfant

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE À la fois pièce de musique, de sport et bureau, le loft a plusieurs vocations.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les manteaux sont accessibles aux grands comme aux petits grâce à l’aménagement réfléchi du mudroom.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER La cour arrière est séparée des voisins par des haies de cèdres et semble immense grâce à la présence du bois. 1 /11





















Parfaite en tous points

Outre ses attraits techniques et son agencement haut de gamme, cette résidence de quatre étages est très fonctionnelle. À l’étage, la grande entrée donne sur une aire ouverte lumineuse et conviviale pour le quotidien en famille. La cuisine, avec son îlot de 7 pi, est digne de celle d’un grand chef et comprend un superbe billot de boucher réalisé par l’ébénisterie Giroux & fils.

Au deuxième s’organisent trois chambres de bonnes dimensions, dont une suite parentale avec salle de bains privée, une penderie de type walk-in pour monsieur et une autre pour madame. « Il y a un détail auquel j’ai tenu absolument, c’est de mettre la salle de lavage à ce niveau-là ; c’est vraiment pratique », souligne Mme Côté.

Un loft aménagé au plus haut niveau répond à différents besoins, puisqu’il comprend notamment une chambre et une salle de bains où les grands-parents logent occasionnellement. Quant au sous-sol, il a longtemps accueilli une nounou qui y avait sa chambre et sa salle de bains. « Elle s’est occupée des enfants quand ils étaient petits et quand elle est partie, on a enlevé la cloison pour agrandir la salle de jeux. » Un vaste mudroom et un grand garage double où l’on peut laver les voitures complètent la maison.

À l’extérieur, la cour arrière très intime est exceptionnelle dans un milieu urbain.

On a un patio en bois brésilien hyper résistant, un spa, une piscine de 24 pi, un abri de jardin et un espace salon avec un foyer au gaz dont on profite tard dans la saison. Annie Côté

Dedans comme dehors, le lieu semble idyllique et Annie Côté révèle d’ailleurs que c’était la maison de leurs rêves. Mais alors, pourquoi la vendre ?

Prendre la route

Pendant la pandémie, la famille est partie en véhicule motorisé voyager pendant un an. « On a eu un peu le goût de l’aventure et, au retour, on a pris la décision avec les enfants de changer notre façon de vivre et de repartir. Maintenant, ils ont 13 ans, 12 ans et 9 ans. On a acheté un autre VR, un classe A de 36 pi, confie Mme Côté. Aussi, la pandémie nous a fait beaucoup réfléchir sur les valeurs de la vie et on a choisi d’en profiter puis de voir du pays avec les enfants au jour le jour. On a fait l’école à distance la première fois qu’on est partis et ça s’est vraiment bien passé. »

Sa maison idéale lui laissera plein d’heureux souvenirs et elle assure que les futurs acquéreurs y trouveront un confort absolu, dans un environnement privilégié.