(Wynne) Des tornades ont frappé des parties du Sud et du Midwest américain, tuant au moins 21 personnes. Les forts vents ont notamment fait s’effondrer le toit d’un théâtre bondé lors d’un concert de heavy métal en Illinois.

Adrian Sainz et Andrew Demillo Associated Press

Les tornades ont touché terre dans la nuit de vendredi à samedi, détruisant des maisons et des entreprises et arrachant l’écorce et les branches des arbres. Elles sont survenues dans le cadre d’un vaste système de tempêtes qui a également provoqué des incendies de forêt dans les plaines du sud et des conditions de blizzard dans les États du Haut-Midwest américain.

Sept morts sont recensés dans un comté du Tennessee, quatre dans la petite ville de Wynne, en Arkansas, trois à Sullivan, en Indiana et quatre dans l’Illinois.

D’autres décès ont été signalés en Alabama et au Mississippi, ainsi qu’un près de Little Rock, en Arkansas, où les responsables de la ville ont déclaré que plus de 2600 bâtiments étaient sur la trajectoire de la tornade.

PHOTO STEPHEN SWOFFORD, ASSOCIATED PRESS Des pompiers transportent une femme à l’extérieur de sa maison de Little Rock touchée par la tornade.

Les habitants de Wynne, une communauté d’environ 8000 personnes située à 80 kilomètres à l’ouest de Memphis, dans le Tennessee, se sont réveillés samedi pour trouver le toit de l’école secondaire déchiqueté et ses fenêtres soufflées. D’immenses arbres gisaient sur le sol, leurs souches réduites à l’état de bosses. Des murs, des fenêtres et des toits brisés ont pillé les maisons et les entreprises.

Des débris et des souvenirs de la vie quotidienne gisaient éparpillés : vêtements, isolants, papier à toiture, jouets, meubles éclatés et une camionnette aux vitres brisées.

Ashley Macmillan a déclaré qu’elle, son mari et leurs enfants se sont blottis avec leurs chiens dans une petite salle de bains au passage d’une tornade, « priant et se disant au revoir, parce que nous pensions que nous étions morts ». Un arbre qui est tombé a gravement endommagé leur maison, mais personne dans la famille n’a été blessé.

« Nous pouvions sentir la maison trembler, nous pouvions entendre des bruits forts, des assiettes qui claquaient. Et puis tout s’est calmé », a-t-elle rapporté.

La reprise était déjà en cours, les travailleurs utilisant des tronçonneuses et des bulldozers pour nettoyer la zone. Les équipes des services publics ont travaillé pour rétablir le courant.

PHOTO STEPHEN SWOFFORD, ASSOCIATED PRESS Un immeuble à logements de Little Rock sévèrement endommagé par la tornade

Au moins sept personnes sont mortes dans le comté de McNairy, dans le Tennessee, à l’est de Memphis, le long de la frontière du Mississippi, selon le maire d’Adamsville, David Leckner.

« La majorité des dégâts ont été causés aux maisons et aux zones résidentielles », a expliqué M. Leckner, ajoutant que les équipes faisaient du porte-à-porte.

Le gouverneur Bill Lee s’est rendu samedi dans le comté pour évaluer les dégâts, notant que la tempête est survenue quelques jours après que six personnes ont été tuées dans une fusillade dans une école à Nashville.

« Mais il semble que votre communauté ait fait ce que font les communautés du Tennessee, c’est-à-dire se rallier et réagir », a-t-il déclaré.

À Belvidere, dans l’Illinois, une tornade s’est abattue sur le toit de l’Apollo Theatre alors que 260 personnes assistaient à un concert de heavy métal, tuant un homme de 50 ans et en blessant 40, dont deux sont entre la vie et la mort, ont déclaré les responsables.

PHOTO MATT MARTON, ASSOCIATED PRESS La façade de l’Apollo Theatre de Belvidere, en Illinois, s’est effondrée pendant un violent orage.

Les gens se sont précipités pour soulever la partie effondrée du plafond et tirer les gens des décombres, a raconté Gabrielle Lewellyn à WTVO-TV.

« Ils ont sorti quelqu’un des décombres, et je me suis assis avec lui, je lui ai tenu la main et je lui ai dit : “Ça va aller.” Je ne savais pas vraiment quoi faire d’autre », a raconté Mme Lewellyn.

La page Facebook du lieu indique que les groupes prévus pour jouer étaient Morbid Angel, Crypta, Skeletal Remains et Revocation.

Dans le comté de Crawford, dans l’Illinois, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées après qu’une tornade a frappé autour de New Hebron, a rapport Bill Burke, président du conseil d’administration du comté.

Le shérif Bill Rutan a déclaré que 60 à 100 familles avaient été déplacées.

« Nous avons eu des équipes d’urgence qui ont creusé pour sortir des gens hors de leurs sous-sols parce que la maison s’est effondrée sur eux, mais heureusement, ils avaient cet espace sûr où aller », a expliqué M. Rutan lors d’une conférence de presse.

Le représentant de l’État de l’Illinois, Adam Niemerg, a qualifié la tornade de « catastrophique ».

Cette tornade n’était pas loin de l’endroit où trois personnes ont été tuées dans le comté de Sullivan, dans l’Indiana, à environ 150 kilomètres au sud-ouest d’Indianapolis.

Le maire de Sullivan, Clint Lamb, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’une zone au sud du comté d’environ 4000 habitants « est essentiellement méconnaissable en ce moment » et que plusieurs personnes ont été sauvées des décombres dans la nuit. Au moins 12 personnes blessées seraient blessées, a-t-il dit, et des équipes de recherche et de sauvetage ont passé au peigne fin les zones endommagées.

« Je suis vraiment, vraiment choqué qu’il n’y ait pas plus de problèmes humains », a-t-il déclaré, ajoutant que la reprise « va être un très long processus ».

Dans la région de Little Rock, au moins une personne a été tuée et plus de deux douzaines ont été blessées.

La tornade qui a frappé Little Rock a d’abord ravagé les quartiers dans la partie ouest de la capitale de l’Arkansas et a détruit un petit centre commercial qui comprenait une épicerie. Il a ensuite traversé la rivière Arkansas jusqu’à North Little Rock et les villes environnantes, où des dommages importants ont été signalés aux résidences, aux entreprises et aux véhicules.

PHOTO THOMAS METTHE, ASSOCIATED PRESS Une femme récupère des effets dans la maison de membres de sa famille qui a été dévastée lors du passage d’une tornade à North Little Rock.

Niki Scott, une résidente de Little Rock, s’est mise à l’abri dans la salle de bain après que son mari l’a appelée pour l’avertir de la tornade. Elle entendait le verre éclater et elle a découvert que sa maison était l’une des rares dans sa rue qui n’avait pas d’arbre.

« C’est comme tout le monde le dit. C’est devenu très calme, puis c’est devenu très fort », a indiqué Mme Scott alors que les tronçonneuses rugissaient et que les sirènes hurlaient.

Dans la soirée, les autorités du comté de Pulaski ont confirmé un décès à North Little Rock.

La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a souligné l’envoi d’une centaine de membres de la Garde nationale pour aider les autorités locales à répondre aux urgences à travers l’État.

Deux États plus à l’est, une tornade présumée a tué une femme dans le nord de l’Alabama, dans le comté de Madison, et a détruit plusieurs bâtiments, selon le responsable du comté Mac McCutcheon.

Dans le nord du Mississippi, dans le comté de Pontotoc, l’agence de gestion des urgences a confirmé un décès et quatre blessés.

Ces phénomènes météorologiques ont frappé quelques heures à peine après le passage du président américain Joe Biden, qui a visité la communauté de Rolling Fork, au Mississippi, où les tornades ont détruit certaines parties de la ville la semaine dernière.

Les autorités du comté de Tipton, au nord de Memphis, ont déclaré qu’une tornade semblait aussi s’être abattue près d’un collège et d’autres endroits. Le shérif Shannon Beasley a indiqué sur Facebook que les maisons et les structures ont été gravement endommagées.

Les tornades ont également causé des dommages sporadiques dans l’est de l’Iowa. Une tornade a dévié juste à l’ouest de Iowa City, où se trouve l’Université de l’Iowa. La vidéo de KCRG-TV montre des poteaux électriques renversés et des toits arrachés à un immeuble d’habitation dans la banlieue de Coralville et des maisons endommagées dans la ville de Hills.

Pannes, blizzard et incendies de forêt

Samedi soir, plus de 200 000 clients étaient sans électricité en Pennsylvanie et plus de 120 000 en Ohio, selon poweroutage.us, qui suit les pannes. La grêle a brisé les fenêtres des voitures et des bâtiments au nord-est de Peoria, en Illinois, et plus de 109 000 clients ont perdu le courant vendredi soir. Des pannes ont également été signalées dans l’Arkansas, l’Iowa, le Missouri, le Tennessee, le Wisconsin, l’Indiana et le Texas.

Pendant ce temps, les conditions de blizzard ont fouetté certaines parties du Minnesota et du Wisconsin, coupant l’électricité à certains clients dans la région de Twin Cities, alors que le système affectait une large partie du pays où vivent quelque 85 millions de personnes.

Près de 100 nouveaux incendies de forêt ont été signalés vendredi en Oklahoma, selon le service des forêts de l’État, et les pompiers espéraient gagner du terrain contre eux samedi. Les incendies resteront un danger tout au long de la semaine, en particulier dans le nord et l’ouest de l’État.

Au moins 32 personnes ont été blessées dans les incendies, selon le département de la santé de l’Oklahoma. Plus de 40 maisons auraient été détruites.

Les tempêtes ont également provoqué des conditions de blizzard dans le Haut-Midwest.

Une menace de tornades et de grêle subsistait pour le nord-est, y compris dans certaines parties de la Pennsylvanie et de New York.

Avec des informations de Kimberlee Kruesi à Adamsville, Tennessee ; Harm Venhuizen à Belvidere, Illinois, et Corey Williams à Detroit.