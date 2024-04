PHOTO JENNY KANE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Des mesures répressives prises par des villes américaines pour chasser les sans-abri peuvent-elles constituer un « châtiment cruel et inhabituel » inconstitutionnel ? Les débats lundi devant la Cour suprême pourraient avoir d’importantes répercussions sur le sort de centaines de milliers d’itinérants aux États-Unis.

Agence France-Presse

Les neuf juges majoritairement conservateurs examinent une décision d’appel qui a annulé des mesures prises par la ville de Grants Pass, dans l’Oregon interdisant, au nom de la régulation du camping dans les lieux publics, aux sans-abri d’utiliser des couvertures, des oreillers ou des cartons pour se protéger du froid lorsqu’ils dorment dehors.

La cour d’appel s’est fondée sur sa propre jurisprudence considérant que le Huitième amendement de la Constitution prohibant tout « châtiment cruel et inhabituel » s’appliquait aux sanctions pénales contre les itinérants dormant à l’extérieur à moins qu’ils n’aient « accès à un abri temporaire ».

Cet amendement « régit les châtiments permis, mais pas quel comportement peut être interdit », a fait valoir lundi l’avocate de la ville, Theane Evangelis. Elle a exhorté les neuf juges à « mettre fin à l’expérience ratée » de la cour d’appel, qui a « alimenté la propagation de campements » de sans-abri, selon elle.

Le but de ces mesures, affirme la partie adverse dans ses arguments écrits, est de « nominalement interdire le camping, mais en réalité de rendre illégal pour les sans-abri de dormir ou de se reposer où que ce soit sur un lieu public à quelque moment que ce soit avec ne serait-ce qu’une couverture pour résister au froid, même sans accès à un refuge ».

« Le plan était d’infliger des amendes et des peines de prison aux itinérants jusqu’à ce qu’ils soient dans un tel inconfort qu’ils quittent Grants Pass », ajoute-t-elle.

Ces mesures prévoyaient des amendes de plusieurs centaines de dollars en cas d’infraction, assorties d’un possible bannissement de l’espace public de la ville en cas de non-paiement, passible à son tour de prison et d’amendes encore plus lourdes.

Des règles similaires, sous la forme d’« interdictions de camper en public », ont été édictées à travers le pays à l’échelon local ou des États pour tenter de juguler l’explosion du nombre d’itinérants.