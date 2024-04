Procès pénal Trump sous la menace d’une condamnation pour outrage au tribunal

(New York) Donald Trump est revenu mardi au tribunal de New York où l’attend la menace d’être condamné pour outrage à cause de ses attaques contre des témoins et jurés en marge de son procès pénal pour des paiements dissimulés à une ancienne star de films X en 2016.