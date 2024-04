Menacé d’« incarcération » Donald Trump condamné à 9000 $ d’amende pour outrage au tribunal

(New York) Donald Trump a été condamné mardi à 9000 dollars d’amende pour s’en être pris publiquement aux témoins et jurés en marge de son procès pénal à New York, où le juge a menacé de l’incarcérer s’il recommençait.