PHOTO JEFFERSON SIEGEL, THE NEW YORK TIMES

(Wildwood) « Un menteur », « pas digne de confiance » : les partisans de Donald Trump, présents à l’un des premiers rassemblement du républicain depuis le début de son procès, ne portent pas son ex-avocat Michael Cohen dans leur cœur. C’est le moins que l’on puisse dire.

Gregory WALTON Agence France-Presse

« Cohen, c’est une grosse blague », lâche Lisa Lombardo, 61 ans. « Il n’a aucune crédibilité. »

Le quinquagénaire est attendu lundi à la barre pour le procès de l’ancien président à New York, comme témoin clé de l’accusation.

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Donald Trump tient un rassemblement dans le New Jersey samedi.

Dans l’État voisin du New Jersey, des milliers de personnes ont afflué jusqu’à la station balnéaire de Wildwood pour manifester leur soutien au candidat républicain, quatre fois inculpé.

Nombre d’entre eux sont convaincus que les accusations portées contre Donald Trump sont complètement infondées, ou prétendent, sans preuve, qu’elles sont fomentées par son rival démocrate à l’élection, le président Joe Biden.

Élire Trump, même s’il est condamné

Le procès du septuagénaire est « motivé par des raisons politiques », accuse ainsi John Dipietro, venu fêter son 60e anniversaire à ce rassemblement de campagne – et portant un t-shirt « Trump avait raison sur toute la ligne ».

PHOTO JIM URQUHART, REUTERS Une foule nombreuse est présente à Wilwood, au New Jersey, pour un rassemblement de Donald Trump.

L’ex-avocat de Donald Trump, au centre de l’affaire de paiements à une star de films pornographiques pour laquelle le républicain est poursuivi, est « un menteur avéré », assure-t-il.

Cet homme, qui travaille dans la finance, affirme qu’une condamnation de Donald Trump avant l’élection lui donnerait « encore plus envie de toquer aux portes pour inciter les gens à venir voter » pour l’ancien magnat de l’immobilier en novembre.

« Le pitbull »

« Il est absolument impossible que je ne vote pas pour lui », renchérit Danielle Janik. Cette femme de 56 ans a conduit près de trois heures pour voir son poulain et n’a, elle non plus, pas des mots tendres pour Michael Cohen.

C’est lui, fidèle d’entre les fidèles à l’époque, surnommé le « pitbull » de Donald Trump, qui a versé 130 000 dollars à une actrice pornographique pour acheter son silence, à la fin de la campagne présidentielle en 2016. Et qui devrait dévoiler les coulisses de cette transaction lundi.

« Cohen n’est pas digne de confiance, et je pense qu’il essaie juste de faire parler de lui », balaye cette aide-soignante, qui participe à sa première réunion de campagne de Donald Trump.

Ces rassemblements, rythmés par un étrange mélange d’airs patriotiques, de messages complotistes et de chansons d’Elvis Presley, font encore affluer la même marée de casquettes rouges qui a hissé le milliardaire républicain au pouvoir il y a bientôt huit ans.

Le camp Trump prédisait samedi une participation de plus de 40 000 personnes.