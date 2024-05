(New York) L’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a admis lundi devant les jurés du procès du candidat républicain qu’il avait volé des dizaines de milliers de dollars à l’entreprise de M. Trump, alors que les avocats de la défense s’emparaient des méfaits du témoin vedette pour attaquer sa crédibilité.



Le procès historique a repris avec le contre-interrogatoire de Michael Cohen par la défense. Son témoignage crucial a directement lié Donald Trump au prétendu stratagème de paiement secret, la semaine dernière. Les avocats de la défense ont déjà interrogé M. Cohen pendant des heures sur ses antécédents criminels et ses mensonges passés pour le dépeindre comme un fabuliste en série qui mène une campagne de vengeance visant à renverser l’ancien président.

Alors qu’il était pressé par l’avocat de la défense Todd Blanche, le témoin a admis avoir empoché de l’argent censé être le remboursement d’un paiement de 50 000 dollars américains que Michael Cohen prétendait avoir versés à une entreprise technologique. Mais il n’a en réalité donné que 20 000 $ à l’entreprise technologique, a-t-il confessé.

« Alors vous avez volé la Trump Organization », a demandé Me Blanche.

« Oui, monsieur », a répondu M. Cohen. Il a avoué qu’il n’avait jamais remboursé la Trump Organization. L’ancien avocat n’a jamais été accusé de vol dans l’entreprise de Donald Trump.

Michael Cohen est le dernier témoin à charge, et il n’est pas encore clair si les avocats de la défense appelleront des témoins, sans parler du candidat républicain présumé à la présidentielle lui-même.

Après plus de quatre semaines de témoignages sur le sexe, l’argent, les machinations des tabloïds et les détails de la tenue des registres de l’entreprise de M. Trump, les jurés pourraient commencer à délibérer dès la semaine prochaine pour décider si le candidat républicain est coupable de 34 chefs d’accusation pour falsification de dossiers commerciaux lors du premier procès pénal d’un ancien président américain.

Les accusations proviennent de dossiers internes de la Trump Organization, dans lesquels les paiements à Michael Cohen étaient marqués comme frais juridiques, alors que les procureurs affirment qu’il s’agissait en réalité de remboursements pour le paiement secret de Stormy Daniels.

Donald Trump a plaidé non coupable. Ses avocats affirment qu’il n’y avait rien de criminel dans l’accord avec Mme Daniels ou dans la manière dont M. Cohen a été payé.

« Il n’y a pas de crime », a déclaré M. Trump aux journalistes après son arrivée au palais de justice lundi. « Nous avons payé des frais juridiques. Vous savez comment c’est marqué ? Une dépense juridique. »

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, devrait mettre un terme à sa cause une fois que M. Cohen aura quitté la barre, mais les procureurs auraient la possibilité d’appeler des témoins en réfutation si les avocats de M. Trump citent leurs propres témoins. Le juge Juan M. Merchan, citant des problèmes de calendrier, dit qu’il s’attend à ce que les plaidoiries finales aient lieu le 28 mai, le mardi suivant le congé du Memorial Day.

Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore décidé si Donald Trump témoignerait. Et le milliardaire n’a pas répondu aux questions des journalistes lui demandant si ses avocats lui avaient conseillé de ne pas se présenter à la barre.

Les avocats de la défense sont généralement réticents à faire comparaître leurs clients à la barre des témoins et à les soumettre à des interrogatoires intenses de la part des procureurs, car cela fait souvent plus de mal que de bien.

Michael Cohen est le témoin le plus important de l’accusation, mais il est également vulnérable aux attaques.

L’avocat désormais radié a admis à la barre des témoins avoir menti sous serment et d’autres mensonges, dont beaucoup, selon lui, étaient destinés à protéger M. Trump. M. Cohen a purgé une peine de prison après avoir plaidé coupable à diverses accusations fédérales, notamment mentir au Congrès et à une banque et s’être livré à des violations de financement de campagne liées au stratagème de paiements secrets.

Et il a gagné des millions de dollars grâce à des livres acerbes sur l’ancien président, qu’il critique régulièrement sur les réseaux sociaux en termes souvent grossiers.

Le témoin clé a déclaré aux jurés que l’accusé était intimement impliqué dans le stratagème visant à payer Stormy Daniels pour l’empêcher de rendre publiques, à la fin de sa campagne présidentielle de 2016, des allégations d’une relation sexuelle avec M. Trump en 2006. L’ancien président dit qu’il ne s’est rien passé de sexuel entre eux.

M. Cohen a parlé aux jurés de réunions et de conversations avec Donald Trump, dont une en 2017 au cours de laquelle l’ancien avocat dit que lui, M. Trump et le chef des finances de la Trump Organization de l’époque, Allen Weisselberg, ont discuté de la façon dont M. Cohen récupérerait sa dépense pour le paiement de Mme Daniels et comment le remboursement serait facturé comme « services juridiques ».

Connu pour son caractère colérique, Michael Cohen est resté plutôt calme à la barre des témoins, malgré les interrogatoires parfois houleux de la défense sur ses propres méfaits et les allégations de l’affaire.

Un moment clé est survenu jeudi, lorsque Me Blanche a accusé M. Cohen d’avoir menti sur le but d’un appel téléphonique au garde du corps de Donald Trump quelques jours avant qu’il ne transfère 130 000 $ à l’avocat de Stormy Daniels.

M. Cohen a déclaré aux jurés qu’il avait parlé à M. Trump lors de cet appel au sujet du paiement secret. Me Blanche a confronté le témoin avec des messages textes pour affirmer qu’il avait en fait parlé au garde du corps de M. Trump au sujet des appels de harcèlement d’un adolescent farceur.

« C’était un mensonge. Vous n’avez pas parlé au président Trump ce soir-là… Vous pouvez l’admettre ? » a demandé Me Blanche.

« Non, monsieur, je ne peux pas », a répondu Michael Cohen, affirmant qu’il pensait avoir également parlé à M. Trump de l’accord Daniels.

Les avocats du milliardaire ont déclaré qu’ils pourraient appeler Bradley A. Smith, un professeur de droit républicain nommé par l’ancien président Bill Clinton à la Commission électorale fédérale, pour réfuter l’affirmation de l’accusation selon laquelle les paiements secrets constituaient des violations du financement de la campagne.

Le juge a toutefois limité ce que M. Smith peut aborder, et la défense pourrait finalement décider de ne pas l’appeler.

Il existe souvent des restrictions autour des témoignages d’experts sur des questions juridiques, car c’est au juge – et non à un expert engagé par une partie ou l’autre – d’instruire les jurés sur les lois applicables dans une affaire.

M. Merchan a jugé que M. Smith pouvait donner un aperçu général de la Commission électorale fédérale, des lois qu’elle applique et des définitions de termes tels que « contribution à la campagne ». Mais il ne peut pas interpréter la manière dont les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales s’appliquent aux faits du cas de M. Trump ni se prononcer sur la question de savoir si les actions présumées de l’ancien président violent ces lois.