PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

(Atlanta) Le président américain Joe Biden a promis dimanche d’écouter les « manifestations pacifiques et non violentes » contre la guerre menée par Israël à Gaza, lors d’une visite dans l’université où a étudié Martin Luther King destinée à séduire l’électorat afro-américain et jeune.

Andrew Caballero-Reynolds avec Danny Kemp à Washington Agence France-Presse

« Je soutiens les manifestations pacifiques et non violentes. Vos voix doivent être entendues, et je vous promets que je les entends », a déclaré le président lors de la cérémonie de remise des diplômes au Morehouse College d’Atlanta, en Géorgie.

Un étudiant a tourné le dos à Joe Biden durant la cérémonie, mais son discours s’est déroulé sans perturbations.

PHOTO ALYSSA POINTER, REUTERS Un diplômé de Morehouse College tournant le dos à Joe Biden

Des étudiants de cette université historiquement afro-américaine avaient demandé à leur direction d’annuler le discours du démocrate, pointant du doigt son soutien à Israël, sujet de vives critiques en pleine année électorale.

Lors de sa prise de parole, Joe Biden a aussi appelé à un cessez-le-feu à Gaza, au retour des otages israéliens, et assuré qu’il travaillait à « une paix durable » dans toute la région incluant « une solution à deux États », avec la création d’un État palestinien, « la seule solution ».

« C’est l’un des problèmes les plus difficiles et complexes dans le monde. Il n’y a rien de facile dans cette situation », a déclaré le président démocrate, qui revêtait une robe marron et noire, les couleurs de Morehouse College.

Je sais que cela met en colère et frustre beaucoup d’entre vous, y compris dans ma famille, mais surtout, je sais que cela vous brise le cœur. Cela brise le mien aussi. Joe Biden, président américain

Jeunes et Afro-Américains

Cette visite à Atlanta, dans l’État de Géorgie, fait figure pour Joe Biden de face-à-face le plus direct avec des étudiants depuis la vague de manifestations propalestiniennes qui a déferlé sur les universités américaines.

En venant à Morehouse, Joe Biden veut rendre hommage au héros du mouvement des droits civiques qui y a fait ses études, mais des étudiants ont souligné que Martin Luther King s’opposait à la guerre et notamment à celle du Vietnam dans les années 1960.

PHOTO ALYSSA POINTER, REUTERS Joe Biden pose avec des finissants du Morehouse College.

Le président démocrate a d’abord gardé le silence sur les manifestations contre la guerre lancée par Israël à Gaza en représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre, avant de déclarer que « l’ordre doit prévaloir » sur les campus américains où la police est intervenue pour déloger des campements.

Mais le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël fait craindre au camp démocrate de perdre des voix parmi l’électorat jeune et parmi les sympathisants de la cause palestinienne.

De manière plus générale, les sondages montrent des difficultés plus larges du démocrate à obtenir le soutien des électeurs noirs et des jeunes Américains, deux groupes qui l’ont aidé à vaincre son rival Donald Trump en 2020 et qui seront à nouveau déterminants cette année pour empêcher un retour du républicain à la Maison-Blanche.

Selon un récent sondage New York Times/Siena, Donald Trump pourrait recueillir les voix de 20 % des Afro-Américains en novembre, environ le double de 2020. Ce serait un record pour un candidat républicain et un désaveu pour son adversaire démocrate.

Pour empêcher ce score, Joe Biden a fustigé vendredi « l’extrémisme » de son rival et de ses partisans qui « s’en prennent à la diversité, à l’équité et à l’inclusion à travers toute l’Amérique », lors d’un discours au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines à Washington.

La veille, dans le bureau Ovale, il avait reçu des personnalités et des parents de plaignants dans l’affaire nommée « Brown c. Board of Education » (Brown contre le Bureau de l’éducation de Topeka), qui a donné lieu à un arrêt historique de la Cour suprême des États-Unis en 1954 interdisant la ségrégation scolaire, un tournant dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Le président américain doit continuer son périple de campagne dimanche à Detroit, au Michigan, où il s’adressera à la principale association de défense des droits civiques du pays, la NAACP.