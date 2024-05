Procès pénal de Donald Trump Cohen implique Trump et… Melania

(New York) Assis à la table de la défense, Donald Trump a passé une bonne partie de la journée de lundi les yeux fermés, comme s’il tentait d’ignorer le témoignage qui pourrait lui valoir d’être déclaré coupable par le jury de son procès à New York et traité d’ignoble par sa femme Melania.