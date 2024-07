Les mèmes, l’arme secrète de Kamala Harris ?

Entre cocotier, diagramme de Venn et « brat », Kamala Harris semble mieux jouer le jeu des réseaux sociaux que Joe Biden, ce qui pourrait être un atout non négligeable pour mobiliser le vote des jeunes Américains. La Presse a discuté avec Béatrice Gaudet, professeure de littérature et experte des réseaux sociaux et de la culture populaire, de la recette du succès de l’aspirante présidente.