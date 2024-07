« Ce serait quelque chose de très spécial », a affirmé Allyson Felix, qui a arrêté sa carrière d’athlète en 2022 et consacre désormais une partie de sa vie à militer pour les droits des femmes et en particulier des mères.

(Paris) La légende américaine de l’athlétisme Allyson Felix a estimé vendredi que « ce serait monumental » que Kamala Harris devienne présidente des États-Unis, dans un entretien à l’AFP à quelques heures du début des Jeux olympiques de Paris.

Agence France-Presse

« Ce serait monumental », a estimé Felix, athlète la plus médaillée de l’histoire de l’athlétisme avec 11 médailles olympiques (sept en or) et 20 mondiales (14 en or).

En tant que mère d’une petite fille noire, je veux voir quelque chose comme ça arriver et je veux qu’elle (sa fille) puisse voir qu’il n’y a aucune limite à ce qu’elle peut accomplir. Allyson Felix

Si elle est élue présidente des États-Unis en novembre, Kamala Harris deviendrait la première femme présidente du pays et la deuxième personne noire à accéder à la Maison-Blanche après Barack Obama. Et elle devrait toujours être à la tête du pays en 2028 au moment des Jeux olympiques à Los Angeles.

« Ce serait quelque chose de très spécial », a affirmé Allyson Felix, qui a arrêté sa carrière d’athlète en 2022 et consacre désormais une partie de sa vie à militer pour les droits des femmes et en particulier des mères.

« Avec le travail que j’ai réalisé autour de la santé des jeunes mamans, j’ai déjà travaillé avec Kamala, donc ce serait vraiment génial », a-t-elle ajouté.