Il fallait parfois s’étirer l’oreille pour entendre ce que le président américain Joe Biden avait à dire à ses concitoyens mercredi dans sa première prise de parole depuis qu’il avait annoncé dimanche – par une lettre diffusée sur les réseaux sociaux – qu’il ne solliciterait pas de deuxième mandat à la Maison-Blanche.

Sa voix était rauque. Il mâchait souvent ses mots. L’expression sur son visage semblait figée. C’est un Joe Biden affaibli, se remettant à peine de la COVID-19, qui est apparu sur les écrans de télévision de son pays et du monde entier.

Pas un Joe Biden embrouillé, cependant. Pas celui qui a perdu la carte à plusieurs reprises lors du débat avec Donald Trump le 27 juin dernier.

Le message qu’il a livré en moins de dix minutes a été tracé de manière chirurgicale. Le chef de gouvernement devait expliquer pourquoi il se retirait de la course sans pour autant prêter le flanc à ses détracteurs qui remettent en cause sa capacité physique et mentale à terminer son mandat en cours.

Il a rapidement brossé le tableau de ses réalisations et de sa liste de choses à faire – sa to-do list des 200 prochains jours –, notamment une réforme de la Cour suprême et la fin de la guerre à Gaza. Rien de moins. « Je vais continuer à travailler pour que les États-Unis restent forts », a-t-il dit.

Mais ce n’est pas ce Joe Biden là qui a ému sa famille, ses proches collaborateurs et une partie de l’électorat américain mercredi soir. C’est plutôt le Joe Biden qui, après avoir affirmé que « seul Dieu » pouvait l’obliger à mettre fin à sa campagne de réélection, a dû ravaler ses paroles et mettre son ego de côté pour céder sa place. Le Joe Biden qui a décidé de se sacrifier. Même s’il aimerait rester dans le bureau Ovale plus longtemps, lui, l’enfant de Scranton en Pennsylvanie qui bégayait enfant et qui a gravi tous les échelons jusqu’à s’asseoir derrière le Resolute Desk.

« Cette tâche sacrée de parfaire notre Union n’est pas à propos de moi, c’est à propos de vous, vos familles, l’avenir. C’est à propos de nous, le peuple. On ne peut pas oublier ça et je ne l’ai jamais oublié », a-t-il dit, affirmant qu’il était nécessaire de « passer le flambeau » à une génération plus jeune, de faire entendre de « nouvelles voix », dans un moment particulièrement crucial pour la République américaine, pour l’avenir de sa démocratie.

C’était à la fois une flèche lancée vers Donald Trump, 78 ans, sans le nommer, et un ballon offert à sa vice-présidente, Kamala Harris, 59 ans, qui, en 48 heures, a réussi à rallier la grande majorité des forces au sein du Parti démocrate à sa candidature.

C’était aussi l’admission de ses propres limites, atteintes après un demi-siècle de vie publique marquée à la fois par les succès, les revers et une série de tragédies personnelles, lui qui a perdu sa première femme et sa petite fille dans un accident un mois après avoir été élu pour la première fois en 1972. Lui qui a mis en veilleuse sa carrière politique quand son fils aîné, Beau, est mort du cancer en 2015 à l’âge de 46 ans. Lui qui a commencé à accrocher ses gants de boxe dimanche.

Reste à voir maintenant si le geste du président Biden, posé à moins de trois mois de l’élection, aura l’effet escompté : empêcher la réélection de Donald Trump en novembre.

Mercredi, ce dernier s’est d’ailleurs déchaîné contre celle qui semble en voie de devenir sa rivale directe. Lors d’un évènement de campagne en Caroline du Nord, un État clé dans la joute électorale, l’ex-président républicain a tiré à boulets rouges sur Kamala Harris, l’accusant de vouloir « exécuter des bébés » en étendant le droit à l’avortement jusqu’à la fin de la grossesse et au-delà. Une accusation qui est aussi loufoque que sans fondement.

« Cinglée », « radicale de gauche qui va détruire le pays » ont aussi fait partie des attaques que Donald Trump a dirigées vers sa nouvelle adversaire, qui, elle-même, ne s’est pas gênée pour rappeler les démêlés du candidat républicain avec la justice lors de ses premiers évènements de campagne.

Au sujet de la culture politique américaine qui s’est visiblement dégradée depuis 2015, Joe Biden, le chef d’État, n’a pas mâché ses mots lors de son allocution télévisuelle.

« Dans les prochains mois, nous devrons décider si nous croyons encore à l’honnêteté, la décence, le respect, la liberté, la justice et la démocratie. […] Est-ce que la droiture en politique est encore importante ? Je pense que vous connaissez la réponse, car je vous connais, vous, les Américains ».

Espérons que ce Joe Biden là a raison.