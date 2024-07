(New York) Trois jours après avoir provoqué un séisme politique en se retirant de la course à la Maison-Blanche, Joe Biden a présenté sa décision historique comme la meilleure façon d’unir son pays et de défendre la démocratie américaine.

Le président octogénaire a aussi déclaré que le temps était venu « pour de nouvelles voix, des voix fraîches et, oui, des voix plus jeunes ».

« Je révère cette fonction, mais j’aime mon pays davantage », a dit Joe Biden, en s’adressant à ses concitoyens à partir du bureau Ovale lors d’une allocution de 11 minutes prononcée sur un ton à la fois solennel, résigné et parfois hésitant.

« Rien ne peut s’opposer à la sauvegarde de notre démocratie. Y compris l’ambition personnelle. J’ai donc décidé que la meilleure façon d’avancer était de passer le flambeau à une nouvelle génération. C’est la meilleure façon d’unir notre nation », a-t-il ajouté.

Il s’agissait du premier discours de Joe Biden depuis qu’il a été déclaré positif à la COVID-19, le 17 juillet dernier. Après s’être isolé dans sa maison de villégiature de Rehoboth Beach, au Delaware, il était rentré à la Maison-Blanche mardi.

En évoquant ses réalisations en tant que président, Joe Biden a laissé entendre que ce bilan aurait normalement dû lui valoir un second mandat. Mais « rien ne peut s’opposer à la sauvegarde de notre démocratie », a-t-il dit, avouant de façon implicite qu’il aurait perdu l’élection présidentielle de 2024.

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Le président américain Joe Biden

Près d’un mois après sa performance pitoyable lors du premier débat présidentiel, Joe Biden n’a pas abordé la question du déclin de ses facultés cognitives et physiques. Sa performance avait semé la panique au sein de son parti et mené des dizaines d’élus démocrates à réclamer son désistement.

Cependant, il a assuré qu’il avait l’intention de terminer son mandat et de continuer à se battre pour ses idées.

« Au cours des six prochains mois, je me concentrerai sur mon travail de président. Cela signifie que je continuerai à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur et à développer notre économie. Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civiques, qu’il s’agisse du droit de vote ou du droit de choisir », a-t-il ajouté.

Il a aussi promis d’œuvrer pour la réforme de la Cour suprême et la fin de la guerre dans la bande de Gaza.

Une note d’émotion

Le cadre du discours ne lui permettait pas de tenir des propos partisans. Il a cependant vanté Kamala Harris, à qui il a apporté son soutien quelques minutes après avoir annoncé son retrait de la course à la Maison-Blanche, dimanche.

« Elle est expérimentée, elle est forte, elle est capable », a-t-il dit.

Il n’a pas non plus fait allusion au scrutin du 5 novembre de façon explicite. Mais il a clairement déclaré aux Américains que l’avenir de la démocratie américaine leur appartenait.

« Ce qu’il y a de bien avec l’Amérique, c’est qu’ici, les rois et les dictateurs ne gouvernent pas, a-t-il dit. C’est le peuple qui gouverne. L’histoire est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. L’idée de l’Amérique est entre vos mains. »

L’Amérique va devoir choisir entre avancer ou reculer, entre l’espoir et la haine, entre l’unité et la division. Joe Biden, président des États-Unis

Après avoir commencé son discours en mentionnant les portraits des grands présidents qui ornent le bureau Ovale, de George Washington à Franklin D. Roosevelt en passant par Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, Joe Biden l’a conclu avec émotion en rappelant le handicap qui a marqué sa jeunesse et l’a suivi tout au long de sa vie.

« Nulle part ailleurs sur terre un enfant bègue issu d’un milieu modeste de Scranton et Claymont ne pourrait un jour s’asseoir derrière le bureau de la présidence dans le bureau Ovale de la Maison-Blanche. Mais je suis là. C’est ce qui fait la spécificité de l’Amérique », a déclaré le 46e président.

Le discours de Joe Biden devrait mettre fin à un certain nombre de théories du complot. Depuis le début de la semaine, des parlementaires républicains ont notamment répété que la « disparition » du président faisait partie d’un « coup d’État » orchestré par les « élites démocrates ».

Harris en campagne

Selon un sondage CNN-SSRS publié mercredi, 90 % des électeurs démocrates approuvent le retrait de Joe Biden et 70 % de l’ensemble des électeurs sont d’accord pour qu’il termine son mandat.

N’empêche : des parlementaires et commentateurs républicains accusent les dirigeants démocrates, dont Kamala Harris, d’avoir camouflé l’état de santé du président. L’accusation pourrait nuire à la vice-présidente au cours de sa campagne.

PHOTO DARRON CUMMINGS, ASSOCIATED PRESS La vice-présidente Kamala Harris prenant la parole à Indianapolis, mercredi

Dans les heures qui ont précédé l’allocution du président, Kamala Harris a effectué un deuxième déplacement électoral en deux jours. La vice-présidente s’est rendue à Indianapolis pour s’adresser à un groupe composé presque exclusivement d’Afro-Américaines, membres de la sororité historiquement noire Zeta Phi Beta.

Elle a défini l’élection présidentielle comme un combat entre « deux visions différentes pour notre nation, l’une tournée vers le passé, l’autre vers l’avenir ».

Elle a mis en garde les quelque 6000 membres de l’auditoire contre le « Projet 2025 », ce programme politique conservateur indépendant de la campagne de Donald Trump, mais qui compte parmi ses créateurs de nombreux anciens collaborateurs du candidat républicain à la présidence.

La foule s’est mise à huer vigoureusement à la seule mention de ce programme qui préconise l’interdiction nationale de l’avortement, l’abolition du département de l’Éducation et l’élimination des efforts pour lutter contre les changements climatiques, entre autres.

« Pouvez-vous croire qu’ils ont mis ça par écrit ? », a lancé Kamala Harris en éclatant de rire.

Trump attaque Harris

Son déplacement à Indianapolis lui a servi de prétexte pour expliquer son absence, en tant que présidente du Sénat, lors du discours du premier ministre d’Israël, Benyamin Nétanyahou, devant le Congrès américain.

Absence que Donald Trump a dénoncée en début de soirée lors d’un rassemblement à Charlotte, en Caroline du Nord, où il n’a pas retenu le moindre coup contre sa nouvelle rivale démocrate.

« Elle se distancie d’Israël », a déclaré l’ancien président en provoquant les huées de la foule. « Elle est complètement opposée au peuple juif », a-t-il ajouté au sujet de la démocrate mariée depuis 2014 à Doug Emhoff, un avocat de confession juive.

Il a également qualifié la vice-présidente de « radicale » et de « socialiste ».

Si vous voulez un système de santé socialiste, une inflation qui détruit la nation, la mort de l’énergie américaine et une extrémiste de San Francisco, menteuse et radicale de gauche, comme commandant en chef, alors Kamala Harris est votre candidate. Elle est celle qu’il vous faut. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle américaine

Dans ses attaques d’une rare violence, Donald Trump a accusé sans fondement Kamala Harris de vouloir favoriser l’« exécution de bébés ». « Elle veut des avortements au huitième et au neuvième mois de grossesse, jusqu’à la naissance et même après la naissance, l’exécution de bébés », a lancé le candidat républicain.

« Elle va détruire notre pays », a-t-il assuré, avant d’affubler la vice-présidente d’un nouveau sobriquet : « Kamala la menteuse ».

Les règles maintenant connues

De son côté, le Comité national démocrate a annoncé mercredi les règles qui devraient mener à la nomination de Kamala Harris en tant que candidate présidentielle au début d’août.

Tout candidat à l’investiture du parti a jusqu’au 30 juillet pour démontrer qu’il a rempli les critères, notamment en obtenant le soutien de 300 délégués, dont 50 au maximum dans un seul État.

Si aucun autre candidat que Kamala Harris ne remplit les critères, les délégués commenceront à voter en ligne le 1er août. Si un autre candidat les remplit, le vote débutera le 7 août.

L’entourage de la vice-présidente a par ailleurs indiqué qu’elle annoncerait son colistier au plus tard le 7 août.

Avec l’Agence France-Presse