PHOTO DOUG MCSCHOOLER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le bilan des tornades et violentes tempêtes qui ont frappé ce week-end plusieurs États américains a atteint au moins 26 morts, selon les autorités.

Agence France-Presse

Dans l’Indiana, cinq personnes ont été tuées par une tempête, trois dans le comté de Sullivan et deux campeurs dans le comté d’Owen, a annoncé samedi soir l’agence publique de gestion des ressources naturelles de cet État.

Ces morts s’ajoutent aux 21 victimes recensées dans les États de l’Arkansas, du Mississippi, de l’Alabama et du Tennessee, dans le sud, ainsi que dans ceux de l’Illinois, dans le nord du pays, et du Delaware sur la côte Est.

L’effondrement d’une structure dans le comté de Sussex dans le Delaware a ainsi fait un mort samedi dans la soirée, les services météorologiques ayant également mis en garde des États voisins comme la Pennsylvanie et l’État de New York contre des vents violents et de potentielles tornades.

Le Tennessee a aussi été durement touché avec au moins 9 morts, toutes survenues dans le comté de McNairy, à l’est de Memphis, selon les autorités.

PHOTO CHENEY ORR, REUTERS Un homme récupère des biens dans les décombres de la maison de son amie Clema Smith, qui a été piégée et sauvée des décombres, après que sa maison ait été détruite par une tornade à Wynne, en Arkansas.

Partout où orages et tornades ont frappé depuis vendredi, les habitants doivent désormais faire face à un spectacle de dévastation avec des voitures retournées, d’immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées.

Plus de 230 000 foyers restaient privés d’électricité dans plusieurs États du nord-est du pays dimanche selon le site américain PowerOutage.

PHOTO CHENEY ORR, REUTERS Un édifice endommagé de Little Rock, en Arkansas

Les tornades, phénomènes météorologiques aussi impressionnants que difficiles à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays.

Il y a une semaine, une tornade a balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d’immenses dégâts matériels. Le président Joe Biden s’est rendu sur place vendredi.

En décembre 2021, environ 80 personnes ont perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky.