Inconnu au Québec il y a 10 ans, l’acier Corten prend graduellement ses aises dans des aménagements paysagers auxquels il ajoute un caractère unique avec sa patine naturelle : brute, vivante, en constante évolution. Cette seconde peau agit comme un bouclier qui confère au matériau une longévité et une résistance exceptionnelles.

Malgré une apparence de métal rouillé, l’acier Corten est particulièrement résistant à la corrosion. La rouille s’y invite en surface seulement, ce qui le protège et lui donne cette apparence rustique que beaucoup recherchent, sans toutefois que son intégrité soit altérée. Réservé jusqu’ici aux œuvres d’art, aux projets commerciaux et aux résidences haut de gamme, il s’étend progressivement à une clientèle plus vaste qui apprécie son allure contemporaine et son entretien facile.

Sorti de l’usine, il a la couleur argentée de tout autre acier, mais il s’oxyde en moins de six mois au contact de l’air et de l’eau.

Il gagne alors une patine bigarrée dans des tons de terre plus ou moins foncés. Cette teinte peut être aussi obtenue avec une solution de vinaigre, d’eau et de peroxyde, qui aura pour effet de le faire rouiller dans l’heure qui suit. La teinte de l’acier Corten se stabilise au bout de 12 à 18 mois et évoluera ensuite plus lentement. Au fil des années, le Corten adoptera des tons d’un brun plus profond, quasi noir.

Faire ce choix revient à opter pour une certaine pérennité, estime l’architecte paysagiste Jocelyn Lussier, de Topia. « L’acier Corten dure longtemps et n’exige aucun entretien. Esthétiquement, c’est un beau complément à la verdure avec ses teintes ocre, brunes et orangées. Il nous offre aussi une belle latitude sur le plan de la créativité, surtout si on le fait transformer sur mesure. Avec un beau jeu de lumière, l’effet au jardin est percutant. »

PHOTO FOURNIE PAR PAYSAGEMENT DOMINIQUE FILION Dans ce jardin d’Outremont, réalisé par l’équipe de Dominique Filion, l’acier Corten est mis en valeur dans une fontaine et des panneaux décoratifs.

PHOTO FOURNIE PAR PAYSAGEMENT DOMINIQUE FILION L’acier Corten complémente bien la verdure. 1 /2



Une polyvalence au jardin

Dans les aménagements extérieurs, on le retrouve comme matériau de base dans une panoplie d’objets – des foyers, clôtures, fontaines, luminaires, bacs de plantation et écrans décoratifs –, mais aussi comme bordures de marches ou de plates-bandes auxquelles il confère un côté graphique, en plus d’une solidité. « Il a cette particularité de se fondre dans l’environnement tout ayant une présence forte. Le résultat est très naturel, très organique », fait valoir le paysagiste Dominique Filion.

Son allure brute se marie particulièrement bien aux environnements contemporains ou de style mid-century. Il s’agencera bien au béton, à la pierre, au bois et aux autres matériaux bruts.

Dans un aménagement paysager, on l’associera souvent avec des végétaux plus graphiques, comme de gros feuillages, des graminées ou du buis. Je serais moins porté à l’agencer à des fleurs classiques comme la rose ou la pivoine. Dominique Filion, paysagiste

Une fois la teinte « idéale » obtenue, le processus de vieillissement peut être interrompu en appliquant un verni. Comme le Corten n’aime pas baigner dans l’eau, cette couche de protection sera parfois appliquée sur des accessoires comme les fontaines, pour le protéger. Certains produits sont aussi vendus prépeints, « mais la beauté du matériau est justement qu’il n’exige aucun entretien et qu’il continue de se patiner et d’évoluer avec le temps », souligne Jocelyn Lussier. Si l’acier Corten est quatre fois plus résistant qu’un acier standard, il le devient toutefois 15 fois plus lorsqu’il est recouvert d’une peinture, affirme pour sa part Yan Grand Maison, dont l’entreprise, Corrolux, se spécialise dans l’acier Corten. Dans ce cas, il faudra cependant prévoir de refaire régulièrement la peinture.

PHOTO FOURNIE PAR TOPIA Un panneau d’acier Corten s’arrime ici avec les lignes graphiques de la maison. Une réalisation de Topia.

PHOTO FOURNIE PAR CORTENA Des panneaux et des jardinières assurent l’intimité dans ce salon extérieur avec foyer en acier Corten. Chez Cortena.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CORTENA Les accessoires sont vendus tels quels ou sur mesure chez Cortena. 1 /3





Un matériau pour la vie

La difficulté de trouver ce matériau au Québec et l’envie d’embarquer dans la mouvance pour revaloriser les environnements extérieurs ont convaincu l’entrepreneure Isabelle Quintin de faire de l’acier Corten sa spécialité. « On le choisit pour plus qu’une vie puisqu’il dure facilement plus de 50 ans. Il est ultrarésistant, mais il a aussi l’avantage d’être 100 % recyclable ou réutilisable si on change d’idée. »

Ce n’est pas tant le Corten qui finira par céder avec le temps, selon elle. Les dommages seront plutôt occasionnés par une confection et un assemblage de moins bonne qualité. « Si on choisit un accessoire qui a été assemblé avec des vis, par exemple, la qualité pourrait être compromise au fil des années. C’est la raison pour laquelle je propose uniquement des produits soudés. »

L’épaisseur, qui oscille entre 1,5 et 6 mm, pour une moyenne de 2 à 3 mm chez les deux fournisseurs que nous avons contactés, est également un indice de qualité, mais tout dépend de l’usage qu’on fera du matériau : plus il est épais, plus il est solide ; plus fin, et donc plus souple, le matériau adoptera plus facilement des courbes. Côté prix, il demeure un choix onéreux, plus cher qu’un acier standard, mais moins qu’un acier inoxydable. Dans le cas d’un mur de soutènement, les coûts peuvent se comparer à celui de la pierre, mais il a l’avantage d’être plus facile à installer. Si on évalue sa longévité et son unicité, c’est un choix qui est payant à long terme, fait valoir Isabelle Quintin. « Une jardinière en acier Corten sera peut-être trois fois plus chère qu’une autre en plastique ou en bois, mais elle durera pas mal plus longtemps. »