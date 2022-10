De la maison Vézina, construite en 1666 au sommet de la falaise qui jouxte la chute Montmorency, le général britannique James Wolfe a surveillé à la fois ses troupes et le mouvement des troupes françaises, apprend-on dans le livre Belles demeures historiques de Québec et de sa région.

L’historien de l’architecture et urbaniste François Rémillard et le photographe de l’architecture patrimoniale Brian Merrett ont travaillé de nouveau ensemble pour réaliser le livre fort intéressant Belles demeures historiques de Québec et de sa région. Les deux auteurs, qui partagent une même passion pour la sauvegarde du patrimoine, avaient lancé en 2016 Belles demeures historiques de l’île de Montréal.

Danielle Bonneau La Presse

Comme l’indique son titre, l’ouvrage met de l’avant certaines des demeures historiques les plus significatives de la région de Québec. Un grand soin a été déployé pour les placer dans leur contexte, afin qu’elles soient appréciées à leur juste valeur.

Les habitations aux alentours de Québec, sobres et élégantes, se distinguent de celles d’autres régions, dont Montréal. Leur architecture, découvre-t-on dans un premier temps, a été influencée par des conditions particulières. La position géographique de la cité, son histoire (avec les régimes français et anglais qui se sont succédé), l’évolution de la société qui la compose ainsi que l’urbanisme ont tous contribué à lui donner son propre cachet.

PHOTO BRIAN MERRETT, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Cette maison en bois, située dans le quartier historique de Lévis, a été construite en 1882 pour Philomène et Alphonse Desjardins. Ce dernier a fondé à cet endroit les Caisses populaires Desjardins.

PHOTO BRIAN MERRETT, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME La maison Walker a été construite vers 1905 à l’île d’Orléans. L’ancienne demeure du peintre Horacio Walker est entretenue avec soin par son propriétaire actuel, qui a permis d’en photographier l’intérieur.

PHOTO BRIAN MERRETT FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Édouard Fiset, architecte en chef du chantier d’Expo 67 à Montréal, a construit sa propre maison à Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en 1961. Les propriétaires actuels ont également préservé son aspect d’origine à l’intérieur. 1 /3





La première partie du volume, d’une centaine de pages, est riche en illustrations et en photos. Elle permet de saisir la spécificité de la ville de Québec, fondée en 1608 sur un site à la fois magnifique et stratégique. Cette présentation aide à comprendre la transformation graduelle des demeures, autant en ville qu’à la campagne, du XVIIe jusqu’au XXe siècle. On (re)découvre en chemin les personnages qui ont façonné le cours de l’histoire de la capitale, ainsi que les habitants de maisons notoires existantes ou disparues.

La seconde partie du livre est consacrée à 25 demeures historiques minutieusement choisies pour leur caractère exceptionnel. Elles sont présentées dans l’ordre chronologique de leur construction, de la Maison des Jésuites (1637) jusqu’à la Maison Fiset (1961), toutes deux situées dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. Il est ainsi facile de suivre l’évolution des méthodes de construction, des modes et des styles.

Certaines des résidences, soigneusement entretenues, sont privées. Le privilège d’en voir l’intérieur est d’autant plus précieux. D’autres ont été rescapées. Le parcours pour les transformer en centre culturel ou en musée est raconté, rappelant le grand rôle joué par les amoureux du patrimoine, qui ont sonné l’alarme et vu à leur sauvegarde. En faisant découvrir des aspects méconnus du patrimoine résidentiel québécois, François Rémillard et Brian Merrett désirent à leur tour entretenir l’intérêt envers les bâtiments historiques, pour assurer leur pérennité.