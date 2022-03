Qui est à la recherche de spécialistes pour concrétiser ses plans de rénovation ou de construction veut mettre la main sur ce répertoire de plus de 200 architectes et designers d’intérieur sélectionnés par Index-Design en fonction de la qualité de leurs réalisations.

Isabelle Morin La Presse

Dans une facture à mi-chemin entre le magazine et le guide de référence, l’ouvrage présente des professionnels dont la réputation n’est plus à faire et de nouveaux acteurs à fort potentiel. Le lecteur trouve aussi son compte dans l’éventail de visuel extrait des portfolios de différentes firmes : des photos qui sont autant d’inspirations.

Le contexte entourant cette 13e édition du Guide est particulier, note Arnaud Granata, président d’Index-Design, dont la mission est de promouvoir les talents d’ici. L’industrie a dû faire face à quantité de contraintes durant les deux dernières années, notamment en raison d’une demande accrue pour de nouveaux projets et des pénuries de main-d’œuvre et de matériaux, souligne-t-il.

De nouveaux défis

IMAGE FOURNIE PAR INDEX-DESIGN La couverture de cette 13e édition met de l’avant la salle à manger d’une résidence de Montréal conçue par l’architecte Ian Nataf en collaboration avec la firme Ballaspear.

« On a pu constater la vitalité, la résilience et la grande créativité de ce milieu qui a continué à créer dans un contexte où la définition des espaces résidentiels et publics était appelée à être redéfinie, dit Arnaud Granata. La COVID-19 a remué nos façons de vivre et de travailler et a imposé, par le fait même, une petite révolution au sein de l’industrie. »

Plus d’une vingtaine de projets d’architecture, de design d’intérieur, de mobilier et d’aménagement paysager « parmi ce qui se fait de mieux au Québec » et qui a le potentiel d’obtenir une visibilité à l’international ont été mis de l’avant par Index-Design. La Presse vous en donne un aperçu en primeur.

Dix projets qui se sont distingués en 2021 PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN Le site de la chute Montmorency a été repensé par Daoust Lestage Lizotte Stecker. L’équipe a magnifié la majesté des lieux en l’abordant avec humilité. L’approche est faite d’audace et de simplicité.

PHOTO ULYSSE LEMERISE, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN La Firme a repensé ce loft aménagé dans une ancienne usine. À l’image de ses propriétaires, l’espace est empreint d’une personnalité unique qui reflète les passions du couple pour l’art. La Presse vous présentera ce projet plus en détail dans la section Maison du 6 avril.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN Pour le projet Beside, campé dans Lanaudière, Appareil architecture a eu le mandat de construire des chalets qui respectent l’équilibre du patrimoine forestier. En émanent des refuges contemporains par leurs commodités, néanmoins en complète harmonie avec la nature environnante.

PHOTO RAPHAËL THIBODEAU, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN À Lac-Brome, la Maison Pointe Fisher offre une vitrine sur un site idyllique. L’espace, signé Nathalie Dionne Architecture, est libre de murs et invite une communion avec la nature qui l’entoure.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN Le Biodôme de Montréal a remodelé son écosystème avec l’intervention des firmes Kanva et Neuf architect(e)s, qui rendent l’expérience encore plus immersive.

PHOTO FOURNIE PAR INDEX-DESIGN La façade du début du XXe siècle, préservée par un minutieux travail de restauration sur une résidence du Plateau-Mont-Royal, ne reflète en rien la modernité de l’espace qu’elle abrite. Entièrement repensé par La Shed, le bâtiment fait entrer la lumière naturelle par de grandes ouvertures et des passerelles qui lui donnent un caractère unique.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN Pour les entreprises d’électricité E. G., l’architecte Jean Verville adopte une approche ludique, typique de son empreinte. Le caractère industriel du bâtiment est relevé avec des matériaux bruts et des lignes géométriques qui structurent l’espace avec audace. Le résultat est à la fois minimaliste et animé.

PHOTO DAVID DWORKIND, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN Au rez-de-chaussée de l’hôtel Hilton du Quartier chinois de Montréal, le visiteur est transporté dans les années 1960 avec le projet Tiramisu. Le décor, empreint de la somptuosité des espaces italiens de l’époque, présente un élégant arrimage de terrazzo, marbre, chrome, cuivre et velours. Une composition de Ménard Dworkind.

PHOTO STÉPHANE GROLEAU, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN Les sports d’hiver sont à l’honneur au Centre de glace de Québec qui s’incarne dans ce nouveau bâtiment dont la forme ovale évoque la fluidité des patineurs de vitesse. Pensé par la firme Lemay, le lieu est une ode à l’esprit nordique.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR INDEX-DESIGN De cette collaboration entre l’architecte Pierre Thibault et le fournisseur de mobilier en bois massif Kastella a émergé cette maison unifamiliale de Lac-Brome, qui met en scène les montagnes environnantes et les métamorphoses d’un lac changeant selon l’heure du jour. 1 /10



















La version papier du Guide 200 architectes et designers d’intérieur québécois est offert dans différents points et sur le site d’Index-Design, où il pourra être téléchargé gratuitement dès le 14 avril.