Ode au design discret

Un bon design sait être discret, c’est du moins ce qu’en disent les architectes de la firme Le Borgne Rizk. Dans la maison que les deux associées ont rénovée, on cherche parfois les interventions qui y ont été faites… et même si on ne les trouve pas d’emblée, l’œil, lui, comprend tout de suite qu’une harmonie a été créée.