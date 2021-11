Architecture

Virus et distorsion de l’espace

Un an plus tard, comment la façon dont nous (re)pensons nos espaces de vie a-t-elle été influencée par notre mode de vie pandémique ? Esquisses de réponses avec la présidente de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) et le président de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ). Deux maîtres mots : apaisement et flexibilité.