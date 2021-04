Le littoral, projet signé par le cabinet Architecture49 et érigé à La Malbaie, figure en couverture de l’ouvrage. Des centaines d’autres projets sont à découvrir dans le guide.

Avis aux passionnés de belles œuvres architecturales en quête d’inspiration : le guide 200 Index-Design 2021 vient d’être publié, à l’heure où les réaménagements des espaces de vie et de travail battent leur plein.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Au fil des 260 pages consacrées aux projets résidentiels, commerciaux ou d’espaces professionnels, sont décortiquées toutes sortes de réalisations signées par des cabinets d’architecture et des designers d’ici. Ainsi, 16 constructions audacieuses sont présentées d’emblée, dont Le littoral (Architecture49), une demeure érigée à La Malbaie sous le signe de la quiétude, qui s’est hissée en couverture de la publication, ou encore La doyenne (_naturehumaine), une maison victorienne montréalaise rénovée ayant été primée aux récents Prix d’excellence en architecture.

PHOTO RAPHAËL THIBODEAU, TIRÉE DE 200 INDEX-DESIGN 2021 La doyenne, une réalisation de _naturehumaine

Des sections de la publication mettent également en valeur des aménagements extérieurs publics, ainsi que des pièces et conceptions de mobilier. Le guide n’est pas là que pour faire rêver, mais aussi fournir un éventail de ressources, répertoriant plus de 200 firmes d’architecture et 3500 professionnels du design, ainsi que leurs portfolios respectifs.

Le guide 200 Index-Design est offert en version imprimée (17,95 $) et gratuitement en version numérique.

> Consultez le guide en version numérique