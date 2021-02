Maison Forêt : la fabrique de souvenirs

Perchée entre les rochers, emmitouflée dans sa forêt de pruche et de feuillus, une maison à l’aspect singulier s’ouvre sur la nature tout en se faisant discrète. Dans cet environnement où le temps est suspendu à l’instar du décor, une famille puise un second souffle hors de la ville et prend un nouvel élan.