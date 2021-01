La conceptrice et directrice artistique Jacinthe Piotte, accompagnée du designer d’intérieur Jean-Pierre Viau, dans le restaurant LOV de la rue McGill, à Montréal

Kollectif, un site internet voué à la promotion de l’architecture locale, lance une campagne photo pour humaniser l’architecture et sensibiliser le public et les médias à l’importance de nommer les architectes et designers lors du partage ou de la diffusion de leurs projets.

Valérie Simard

La Presse

La série, réalisée par le photographe Eric Branover et diffusée sur Facebook et Instagram, montre des concepteurs qui posent à côté de leurs créations, tous des lieux publics québécois.

Dans le cadre de cette campagne, baptisée #QUIESTLARCHITECTE, Kollectif invite les gens à inscrire ce mot-clic ou encore #QUIESTLEDESIGNER dans les commentaires sous un article ou une publication si les concepteurs ne sont pas indiqués.

