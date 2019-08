Des visites pour mieux connaître Montréal

Dans Hochelaga-Maisonneuve, l'ancienne station terminale no 1 de la Shawinigan Water and Power Company a été métamorphosée pour abriter la Coopérative d'habitation Station No 1, qui comporte 74 logements abordables et écologiques.

Danielle Bonneau

Selon les époques, diverses activités industrielles et économiques ont façonné l'aménagement de quartiers à Montréal. En font foi les anciens magasins-entrepôts en pierre grise et les anciennes usines et manufactures qui ont changé de vocation, mais font toujours partie du paysage. Du 3 août au 22 septembre, dans le cadre des visites guidées ArchitecTours, présentées pour la 31e fois, Héritage Montréal propose de découvrir huit secteurs de la métropole en portant une attention particulière à l'architecture des lieux de travail.

« Plusieurs endroits liés à l'histoire industrielle et commerciale de Montréal ont été transformés, indique Joëlle Perron-Oddo, coordonnatrice des activités éducatives. Ils sont devenus principalement résidentiels ou touristiques, ou abritent des emplois créatifs. C'est intéressant de suivre leur évolution. »

À Rosemont, l'ancien site industriel autrefois occupé par les « shops Angus » a été transformé en un milieu de vie et de travail. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

L'organisme fait une incursion dans deux secteurs qu'il n'a jamais explorés. Dans Hochelaga, ancien pôle industriel majeur, les participants constateront que l'espace urbain a récemment été réaménagé pour faire écho à ce passé industriel. Dans Rosemont, à proximité des anciennes « shops Angus », par ailleurs, l'histoire des différents sites industriels établis dans le quartier, transformés en milieux de vie et de travail, sera mise de l'avant. « Dans un autre circuit, près du marché Atwater, à la limite de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri, d'anciens boulons d'acier dans un parc rappellent le passé industriel du site », souligne Mme Perron-Oddo.

« Dans les années 50 et 60, nos parents et nos grands-parents n'auraient jamais imaginé marcher sur les berges du canal de Lachine, devenues un parc linéaire. Ils n'auraient pas non plus songé à habiter dans une ancienne raffinerie de sucre ou un ancien bâtiment de la Stelco. » - Joëlle Perron-Oddo, coordonnatrice des activités éducatives chez Héritage Montréal

Les abords du canal de Lachine ont beaucoup changé. Dorénavant habitées, les anciennes usines, comme celle qui a abrité la raffinerie Redpath, rappellent le passé industriel du secteur. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE