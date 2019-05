Comment le Bauhaus a changé votre vie

En effet, si nous vivons aujourd'hui dans des environnements sains, lumineux et largement vitrés, on le doit en partie aux enseignements de cette école - parce que, oui, le Bauhaus était d'abord une école. Et si son héritage se fait sentir dans nos maisons, il s'est aussi étendu aux oeuvres d'art, aux objets usuels et à l'architecture institutionnelle. Qu'ont en commun une chaise pliante de jardin et le Westmount Square de Mies van der Rohe ? Ils découlent tous deux, à des degrés divers, de la vision du Bauhaus. Mais pour vraiment répondre à la question, mieux vaut commencer par le commencement.

Tout le monde a déjà entendu le mot « Bauhaus », mais bien malin celui qui saurait en donner la définition exacte. En allemand, bau signifie « bâtir », alors que haus veut dire « maison ». Et le Bauhaus, c'est exactement ça : l'art de construire des habitats où l'on se sent bien et, surtout, de les rendre accessibles à tous.

« L'esprit du Bauhaus, c'était de créer des habitats qui soient accessibles, pratiques et bien conçus, et dans lesquels on va éliminer toute forme de hiérarchie bourgeoise avec les ornements, les matériaux riches et tout ça », explique Martin Racine, professeur en design et arts numériques à l'Université Concordia.

Fusionner tous les corps de métier en une seule institution, voilà une idée qui était révolutionnaire au début du XX e siècle. « L'école a été fondée à partir d'un manifeste, où l'on parle de réunir architecture, sculpture, peinture, et d'éliminer toute forme de ségrégation entre les disciplines », résume Martin Racine, professeur titulaire au département de design et d'arts numériques à l'Université Concordia, en soulignant le caractère utopique de la démarche.

Au lieu de s'empêtrer dans les fioritures, cette nouvelle architecture aux murs de verre et au look industriel se devait d'être fonctionnelle, donc dépouillée d'ornements et dotée d'une forme qui laisse deviner sa fonction. C'est là aussi qu'on a vu l'arrivée des murs-rideaux, soit ces immenses façades de verre qui ne sont plus porteuses de la structure du bâtiment, mais qui semblent plutôt flotter dans l'espace. Ajoutons à cela une simplicité dans les lignes et l'idée de travailler avec les matériaux tels qu'ils sont, sans traitement : le béton et l'acier, notamment.

C'est dans ce bâtiment que s'est développé l'ensemble de la pensée du Bauhaus. Celle-ci se décline bien au-delà de l'architecture, notamment dans les arts, avec des peintres comme Paul Klee et Vassily Kandinsky qui y ont enseigné. C'est là aussi qu'on a assisté à la naissance du design industriel, qui faisait place pour la première fois au mobilier aussi pratique qu'esthétique. Parmi les exemples les plus connus, notons la chaise tubulaire d'acier de Marcel Breuer, qui existe encore aujourd'hui et dont on voit toujours plusieurs interprétations.

Un héritage durable

L'école a connu trois directeurs : d'abord Walter Gropius, puis Hannes Meyer et, finalement, un certain Ludwig Mies van der Rohe, qui en fut le dernier dirigeant.

En effet, les nazis ne voyaient pas d'un bon oeil cette école, qu'ils qualifiaient de « communiste ». Celle-ci a donc dû cesser ses activités en 1933. Mais même si cette fermeture a sonné la fin du Bauhaus en Allemagne, elle signifie surtout le début d'un nouveau souffle pour le mouvement, parce que ses idées se sont finalement disséminées un peu partout dans le monde.