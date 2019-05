Où vivent les architectes ? la suite

Pour le premier épisode, le chroniqueur spécialisé en architecture Marc-André Carignan nous transporte à Québec, dans le quartier de Sillery, chez nul autre que Pierre Thibault. On y visite sa résidence aux formes très géométriques construite par un de ses anciens professeurs d'université, dont les briques blanches sont ponctuées de taches bleues, jaunes et rouges. Puisque l'architecte n'est jamais bien loin - même dans sa propre maison -, Pierre Thibault y a apporté quelques modifications, notamment en changeant la cuisine de place et en modifiant la vocation du garage !

La deuxième saison compte six capsules, publiées chaque dimanche sur la page Facebook du site de nouvelles architecturales Kollectif. La deuxième émission a été filmée chez Éric Pelletier, architecte chez Lemay et accessoirement voisin de Pierre Thibault. Les autres visites seront dévoilées au fil des semaines, mais on sait déjà qu'on nous emmènera notamment à Montréal, en Estrie et dans les Laurentides.

Pour visionner les épisodes : https://www.facebook.com/KollectifArchitecture/