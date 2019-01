Un salon de thé pour amateurs d'architecture

On peut donc y siroter une bonne infusion de l'institution française Palais des thés, ou encore un café du torréfacteur montréalais Structure, avec mousse du lait de La Pinte. Sont aussi offerts des biscuits et autres pâtisseries maison, auxquels s'ajouteront un menu salé et des brunchs le week-end.

Tout au fond de la boutique est nichée l'Alcôve, une salle destinée à accueillir des conférences sur tous les sujets touchant à l'architecture, des lunch and learn d'entreprises, ou encore des ateliers de do-it-yourself (DIY). «On a créé des tables polyvalentes, dont on peut changer le dessus super facilement. Par exemple, il y en a certains sur lesquels on peut écrire lors de séances de brainstorm, puis qu'on peut changer de côté pour que les tables se prêtent au DIY: là, on peut faire n'importe quoi, de la peinture, couper sur la table...»

Lumineux et aéré

C'est la division commerciale de son entreprise de design, Espace 313, dont les locaux sont situés juste un peu plus bas rue Saint-Denis, qui a créé de toutes pièces la décoration du café aux lignes scandinaves. L'équipe de designers a d'ailleurs remporté le premier prix au concours «Portes ouvertes sur Saint-Denis», l'année dernière, pour la création de cet espace.

«Je voulais que le lieu devienne inspirant pour les amateurs de design, de décoration, mais aussi pour tout le monde, finalement. Parce que je me rends compte que ça touche un public beaucoup plus large que ce à quoi je m'attendais», raconte la principale intéressée. Et en effet, toute cette clientèle bigarrée qui prend un thé cet après-midi-là, dans le local baigné de soleil, semble lui donner raison.

4282, rue Saint-Denis, Montréal

https://ladependance.ca