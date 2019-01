Lu: pour les amoureux des maisons anciennes

Sept ans se sont écoulés depuis la parution de son premier ouvrage sur le même thème. Pour sélectionner les demeures dignes de se retrouver dans ce deuxième ouvrage, il s'y est pris de la même façon, dans la plupart des cas en s'arrêtant, en apercevant une belle demeure plus que centenaire, en cognant à la porte et en se présentant sans plus de cérémonie. Certains membres de l'association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec lui ont aussi ouvert leur porte.

Résultat : Perry Mastrovito nous permet de voir l'environnement dans lequel vivent des amoureux de l'histoire.

« C'est là tout l'intérêt du livre, estime l'auteur, spécialisé dans la photographie d'architecture résidentielle, de jardins privés et de paysages locaux. Certains propriétaires sont plus puristes que d'autres, mais tous sont passionnés. »

On découvre ainsi qu'un tel propriétaire a amassé une intéressante collection de cadenas, que d'autres ont hérité de mobilier ayant appartenu à des membres de leur famille, en ont fabriqué eux-mêmes ou ont fait des trouvailles dans des encans, chez des antiquaires ou sur le bord du chemin. Au fil des pages, les poêles à bois, les antiquités, les escaliers rudimentaires, les chambres aménagées dans des greniers et les imposants murs de pierres sont quelques-uns des éléments qui éveillent la curiosité.