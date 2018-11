La minimaison de Nicolas

En quête d'espace et de lumière, le propriétaire a récemment rénové et agrandi cette propriété complètement atypique à l'aide de l'architecte Nathalie Thibodeau.

«Un jour, le fils de la famille a décidé de se faire une garçonnière. Il a juste tiré des poutres entre les deux murs extérieurs, il a construit un mur en avant et un mur en arrière, il est allé chercher l'eau chez son père à côté, et la maison était faite», raconte l'architecte Nathalie Thibodeau, qui a travaillé sur le projet de rénovation avec le propriétaire actuel.

À cause des irrégularités dans la situation de la maison, l'architecte et le propriétaire ont dû faire de longues démarches administratives auprès de la Ville pour faire accepter le projet.

Plus grand et plus éclairé

L'incident des tuyaux a convaincu Nicolas de remettre la maison aux normes, et de faire de sérieux travaux en même temps.

Avec le concours de l'architecte Nathalie Thibodeau, il a agrandi l'arrière de la résidence, sur les deux étages.

«À l'origine, le jardin était presque aussi grand que la maison. C'était bien, mais je passe plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur», souligne le propriétaire.

L'agrandissement crée deux pièces supplémentaires, séparées par un plancher de bois ajouré qui laisse filtrer la lumière.

En plus de garantir un espace de vie idéal pour les nombreuses plantes, ces nouveaux espaces ont permis d'augmenter avantageusement la superficie habitable, qui est passée de 327 pi2 à 517 pi2.

À noter aussi qu'à cause de l'irrégularité du lot, la largeur de la maison de Nicolas oscille entre 3 m dans sa partie la plus large et 1,47 m seulement dans la portion la plus étroite.