Plantons des arbres

Devant ces bienfaits, c'est à se demander pourquoi on ne plante pas plus d'arbres autour de nos écoles, bien sûr, mais aussi dans nos villes en général. Les arbres absorbent les gaz à effet de serre et réduisent l'émission de protoxyde d'azote, ce qui aide à réduire les changements climatiques. Ils améliorent la biodiversité de l'air et des sols. Les arbres aident à assainir lacs et rivières et participent à la rétention d'eau. Les arbres diminuent les coûts de climatisation et peuvent même parfois la remplacer. D'ailleurs, la ville de Copenhague va planter 100 000 arbres d'ici 2025 pour son plan de neutralité carbone.

Il y a tellement de beaux moments vécus à côtoyer des arbres. Cet été, en arrivant dans le village de New Carlisle par une chaude journée, j'ai été tellement impressionné de voir un village avec autant d'arbres par rapport aux autres que je venais de traverser. C'était plus frais, il y avait toute cette verdure autour de nous et le bruit du vent dans les feuilles. Notre environnement était complètement transformé pour le mieux. Je pourrais aussi vous parler de Buenos Aires avec ses arbres immenses, des arbres tout le long de La Rambla à Barcelone, et tant d'autres encore.

Et pourquoi se priver des bienfaits? Je suis prêt à épauler ceux qui souhaitent voir notre canopée prendre de l'ampleur pour notre plus grand bien collectif. Le temps de la plantation approche. Faisons-nous plaisir pour le bien-être de notre planète.

