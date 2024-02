Il ne manque parfois dans une maison qu’une pièce supplémentaire pour ne plus s’y sentir à l’étroit. La jeune entreprise montréalaise PakVille propose une solution pratique et relativement économique pour ajouter un pavillon dans sa cour pouvant servir de bureau, de salle de yoga, voire de minimaison.

Lancé le 1er janvier dernier, le concept d’extensions de maison de PakVille est présenté pour la première fois au public cette fin de semaine dans le cadre d’ExpoHabitation. Devant la montée en popularité du télétravail et des minimaisons, l’entreprise souhaite offrir un produit presque clés en main et facile d’installation.

Au cours des dernières années, plusieurs géants du commerce de détail tels que Amazon, Home Depot et Costco ont mis en marché des minimaisons ou des studios en kit à assembler soi-même, mais PakVille va plus loin, selon sa fondatrice et présidente-directrice générale, Parinaz Pakniat, en offrant des bâtiments dotés d’une bonne isolation et pouvant être raccordés aux réseaux électrique et sanitaire.

Un soin particulier a aussi été apporté à l’esthétique pour proposer des bâtiments qui se distinguent de produits similaires offerts sur le marché, souvent pensés pour être installés sur un terrain, de façon indépendante. « Rien ne nous empêche de mettre des PakVille sur un terrain en nature, mais on souhaitait avoir un modèle qui pourrait également être utilisé dans le domaine de la construction de maison », indique Parinaz Pakniat, ingénieure civile de profession, qui a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de la construction, notamment sur le chantier du nouveau pont Champlain.

Si elle a décidé de se lancer dans les affaires, c’est, dit-elle, pour avoir un plus grand impact sur la société.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUDET, LA PRESSE Parinaz Pakniat, ingénieure civile et fondatrice de PakVille

J’ai réalisé que beaucoup de gens souhaitent avoir plus d’espace et d’un autre côté, il y a un besoin criant de nouveaux logements à construire. Je pense qu’une façon de répondre à cette problématique est de créer de l’espace de vie dans la cour des maisons existantes. Parinaz Pakniat, ingénieure civile et fondatrice de PakVille

L’ingénieure souhaitait présenter une solution plus abordable que la construction traditionnelle. PakVille a d’abord conçu des minimaisons en bois assemblées en usine, mais les coûts de transport étaient trop grands et les dimensions possibles, limitées.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUDET, LA PRESSE Le noyau est fabriqué entièrement de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, qui est ensuite recouvert de deux feuilles de fibres de verre.

En partenariat avec une entreprise établie à Toronto, elle a donc développé des minimaisons faites de panneaux à assembler sur place, dont le noyau est fabriqué entièrement de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, soit une mousse composée de paillettes de plastique obtenues par la transformation de bouteilles de plastique. Ce noyau est ensuite recouvert de deux feuilles de fibres de verre, pour le renforcer, puis d’un revêtement décoratif résistant au feu sur sa face interne et d’un film résistant à l’eau sur sa face externe.

« Ce produit est le résultat d’une recherche et d’une analyse approfondies dans l’industrie, menées par nos divers partenaires depuis 2010, précise Mme Pakniat. Le matériau a été utilisé et testé dans la vie réelle dans différentes industries, y compris la construction d’éoliennes, la fabrication de trains ultrarapides et les remorques de camions de livraison alimentaire. » Des tests de résistance ont aussi été menés dans des laboratoires indépendants et à l’Université Concordia.

MODÉLISATION FOURNIE PAR PAKVILLE Le modèle le plus compact (PakMontréal) mesure 12 pieds de large sur 11 pieds de long.

MODÉLISATION FOURNIE PAR PAKVILLE Il peut être utilisé comme bureau, salle de yoga ou atelier d’artiste.

MODÉLISATION FOURNIE PAR PAKVILLE Le modèle intermédiaire (PakStockholm) est doté d’un patio couvert.

MODÉLISATION FOURNIE PAR PAKVILLE On peut y intégrer une cuisine. Les fenêtres sont à triple vitrage pour une meilleure isolation.

MODÉLISATION FOURNIE PAR PAKVILLE Le PakShiraz, le modèle le plus long (12 pieds sur 15 pieds), peut servir de minimaison.

MODÉLISATION FOURNIE PAR PAKVILLE En mode loft, il peut contenir un lit, une petite cuisine et une salle de bains.











Trois modèles

Les bâtiments sont offerts en trois modèles, tous d’une largeur de 12 pieds. C’est leur longueur qui varie. Le plus compact, PakMontréal (à partir de 30 000 $), fait 11 pieds de long. Le PakStockholm (à partir de 35 000 $) est plus profond (15 pieds) puisqu’il compte un patio couvert. Enfin, le plus luxueux, le PakShiraz (à partir 50 000 $), avec une longueur de 22 pieds, peut servir de minimaison. Dans ce modèle, offert en trois configurations, il est possible d’ajouter une salle de bains et une cuisine.

Bien que les modèles viennent avec un revêtement de base, il est possible de les personnaliser en choisissant la couleur et les matériaux, voire en optant pour un canevas blanc à recouvrir ultérieurement. Ceux qui préfèrent le bois peuvent obtenir le premier modèle (déjà assemblé) pensé par PakVille, moyennant des coûts de transport plus élevés. Les délais de livraison sont de six à huit semaines.

L’entreprise recommande de déposer le bâtiment sur une fondation en pieux vissés. Bien que l’installation soit relativement simple, des connaissances minimales en construction sont nécessaires. Ayant entamé des démarches pour obtenir une licence de la Régie du bâtiment du Québec, Parinaz Pakniat espère être en mesure d’offrir un service d’installation. PakVille est aussi à la recherche de partenaires dans les différentes régions du Québec.

Et l’hiver ?

Peut-on utiliser une minimaison PakVille toute l’année ? Oui, estime la PDG. Les panneaux PakVert affichent une résistance thermique (valeur R) de 4,5 par pouce. Au Canada, les normes de construction résidentielle exigent une valeur R de 24,5 pour un mur hors sol. Or, les panneaux PakVert standard ont une épaisseur de 4 pouces, donc une valeur R de 18.

« Nous croyons qu’une valeur R de 18 offre une isolation suffisante pour l’utilisation prévue de ces unités, assurant confort et efficacité énergétique », argue-t-elle. L’entreprise propose tout de même des panneaux de 6 et 7 pouces d’épaisseur lorsque ceux-ci sont utilisés dans un cadre d’habitation plus traditionnel. Mme Pakniat précise que la performance isolante des panneaux PakVert ne se dégrade pas avec le temps.

Aussi, les unités peuvent être dotées d’un système de chauffage et de climatisation.

Attention à la réglementation

Si en Ontario, il est désormais possible d’ajouter une minimaison sur un terrain déjà construit, au Québec, plusieurs municipalités l’interdisent encore. « Les unités sans cuisine et sans salle de bains sont généralement considérées comme des extensions de maison, souligne Mme Pakniat. Mais il y a quand même des critères à respecter et un permis à aller chercher pour la plupart des municipalités. Pour les modèles plus grands, on tombe dans des règlements de minimaison et malheureusement au Québec, ce n’est qu’une poignée de municipalités qui le permettent. » Une réglementation qui, espère l’entrepreneure, sera appelée à changer.

Un bâtiment PakVille sera en démonstration à ExpoHabitation (kiosque 535). L’évènement se déroule jusqu’à dimanche au Stade olympique de Montréal.

