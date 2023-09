Avec la rentrée reviennent le désir et la pertinence d’y voir clair dans son environnement. Naît alors le fantasme d’ouvrir ses armoires pour y découvrir ses objets parfaitement classés. Vous cherchez un document, un contenant, un jouet ? Il se révèle au premier coup d’œil. Les bonheurs sont parfois simples…

Qu’on opte pour l’approche spirituelle à la Marie Kondo, une méthode scandinave aux visées minimalistes ou un classement aux couleurs de l’arc-en-ciel, les principes de base du désencombrement restent les mêmes. Entre la promesse d’un quotidien allégé et un chaos apparent, il y a un passage obligé : désencombrer et classer.

« Le bon système est celui qui incite à passer à l’action et qui est adapté à ce qu’on est et ce dont on dispose », affirme l’organisatrice Elizabeth Alescio, de Mlle Range-Tout, en insistant sur l’importance de développer une organisation réaliste qui permet de maintenir l’ordre de façon durable. « Classer des livres par couleurs convient aux personnes qui sont visuelles, tandis que le tri par ordre alphabétique ou par sujets est plus utile pour d’autres. C’est du cas par cas. »

Quand on a besoin de réfléchir trop longtemps pour ranger un objet, c’est qu’il y a une faille dans le système. Organiser son espace devrait alléger le quotidien, pas le compliquer, fait observer Elizabeth Alescio. S’il y a plus de trois étapes pour arriver à ses fins – on doit par exemple déplacer une facture d’une pièce à l’autre avant de la payer et de la ranger –, c’est que le chemin est trop long.

Attribuer des tâches à chacun est une voie vers une certaine libération. « Ranger, ça s’apprend », ajoute-t-elle. Les enfants, même les tout jeunes, peuvent participer au processus en rangeant leurs jouets ou leurs cahiers après les avoir utilisés.

Par où commencer ?

1. Faire le tri

Libérez un moment au calendrier pour vous consacrer à la tâche et la terminer, quitte à prendre un tiroir à la fois plutôt qu’une pièce complète, conseille l’organisatrice Florence Marquis, de La Casita, en Estrie. Définissez un espace qui servira de zone de triage et où vous pourrez vider le contenu de vos tiroirs, placards et tablettes. Rassemblez les objets par catégories afin de visualiser ce que vous avez en trop et ce que vous souhaitez conserver.

PHOTO FOURNIE PAR LA CASITA Florence Marquis, organisatrice professionnelle et fondatrice de La Casita

2. Éliminer

Déposez les objets devenus inutiles ou encombrants dans les piles « à vendre », « à donner », « à recycler ou réparer » et « à jeter ». Il est facile de douter en revoyant des objets pour lesquels on a eu une certaine affection. Louer ou emprunter plutôt que d’encombrer, prendre en photo les dessins d’enfants et autres souvenirs et utiliser des supports numériques plutôt que des albums, livres et DVD sont autant de façons de faire ces petits deuils. « Avoir un regard extérieur et plus détaché est toujours utile quand vient l’heure de faire des choix », signale Florence Marquis. Conserver « au cas où » fait partie des mauvais plis qui nuisent à l’organisation. Un objet qui n’a pas servi depuis longtemps est probablement celui dont on oubliera s’être défait. Avant d’acheter, vérifiez ce que vous avez déjà et sachez où vous rangerez vos acquisitions.

3. Élaborer sa stratégie

Il est plus facile de jauger le matériel dont on aura besoin quand on connaît le nombre d’articles à ranger et l’espace qu’ils occupent. Mesurez l’espace dont vous disposez avant d’acheter des accessoires de rangement. Faites-vous un plan : panier ou tablette, rangement visible ou dissimulé ? Sous-catégorisez au besoin en faisant un second tri.

PHOTO FOURNIE PAR MLLE RANGE-TOUT Une réalisation de Mlle Range-Tout

4. Rassembler

« Les tablettes, bacs, boîtes, paniers et séparateurs sont des limites physiques qui permettent d’optimiser l’espace et de s’y retrouver. C’est aussi l’endroit où chaque objet qui s’ajoute ou qui sort doit retourner », pointe Elizabeth Alescio, en soulignant qu’on omet souvent d’exploiter l’espace vertical. « Pensez à ce que vous pouvez récupérer. » Des contenants à œufs, piluliers, récipients en plastique, verres ou bols font souvent l’affaire.

5. Assigner

Utilise-t-on ces articles chaque jour, chaque semaine ou à l’occasion ? Assignez une place à chaque catégorie d’objets selon leur fréquence d’utilisation, en priorisant ce qui sert le plus souvent. « C’est souvent quand l’espace est surchargé visuellement qu’on commence à perdre le contrôle, observe Florence Marquis. Faites en sorte que chaque pièce soit aussi épurée que possible. »

6. Identifier

Inutile de se leurrer, on ne se souviendra pas de l’emplacement de chaque objet dans un mois, surtout si on l’a déposé dans un contenant opaque. Pour que le rangement soit efficace dans le feu de l’action, étiquetez non seulement les contenants, mais aussi les tablettes, en utilisant des mots ou des dessins.

PHOTO FOURNIE PAR LA CASITA Une réalisation de La Casita

7. Peaufiner son système

Des ajustements sont parfois nécessaires pour développer un système durable. Il n’est pas rare qu’on cherche aussi à réduire davantage ses biens une fois les bienfaits ressentis. Prévoyez un moment chaque jour, chaque semaine et chaque saison pour ranger, peaufiner et épurer. « On a beau faire le tri et tout classer, le désordre finira par se réinstaller si on se laisse traîner », fait valoir Véronique Longpré, de Tout à sa place. Réservez 15 minutes par jour pour classer ce qui traîne et prenez l’habitude de ranger au fur et à mesure. Pour se motiver, on peut mettre de la musique et se dire qu’on aura fait le tour en trois chansons. Miser sur le résultat plutôt que sur la tâche allège également l’exercice : ranger, c’est satisfaisant !