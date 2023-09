Les bouleversements de vie et les changements de routine sont souvent les éléments déclencheurs pour entamer un processus d’organisation. Motivée par l’intention de démarrer la rentrée et la saison du bon pied, nous avons entrepris d’alléger un bureau à domicile encombré. À la rescousse : les services d’organisateurs professionnels.

Aimer ranger, c’est possible ? « Absolument », répond Lauraine Villeneuve-Fortin, l’une des trois fondatrices du service d’organisation professionnel Symétrie, qui affirme avoir déniché son « job de rêve ». « Souvent, les gens font appel à nous parce qu’ils ont perdu le contrôle et manquent de temps. Ils sont stressés et découragés devant ce qu’ils considèrent comme une montagne. Le réflexe est alors de fermer la porte pour ne plus voir son fouillis. C’est là qu’on intervient. »

La cuisine, parce qu’elle est le cœur de la maison et que son organisation touche le fonctionnement de toute la famille, est la pièce pour laquelle les services d’organisation sont le plus souvent sollicités. Suivent des postes où les biens s’accumulent rapidement : les placards à vêtements, la salle de jeu et la paperasse. Depuis l’arrivée massive du télétravail, les demandes pour l’organisation de l’espace bureau sont en hausse.

S’organiser, c’est essentiel. C’est ce qui permet d’économiser du temps, de l’argent et de l’énergie. Ça allège la charge mentale et le quotidien. Quand les clients nous disent qu’ils ont l’impression d’avoir un poids en moins sur les épaules, c’est vraiment satisfaisant. Lauraine Villeneuve-Fortin, cofondatrice de Symétrie

Organiser n’est pas faire le ménage, doit-on préciser. Les services d’organisation professionnels interviennent pour définir des stratégies efficaces en fonction des besoins du client, de son budget et de l’espace dont il dispose. Il revient au client de faire son tri et ses choix parmi ses biens, même s’il peut être accompagné dans cette démarche par l’organisateur.

On entre dans l’intimité des gens. On se doit d’être respectueux et dans le non-jugement. Si une personne souhaite avoir huit fouets parce qu’elle cuisine beaucoup, c’est à nous de trouver une solution. Lauraine Villeneuve-Fortin, cofondatrice de Symétrie

Le coût de l’opération varie en fonction de l’espace à traiter, du temps investi et du matériel nécessaire. On peut s’attendre à débourser entre 55 $ et 100 $ l’heure pour ce service. S’ajoute le prix des accessoires de rangement. L’intervention inclut généralement une consultation téléphonique (gratuite) pour définir les besoins, suivie d’une rencontre et de prises de mesures. L’organisateur évalue alors les achats à faire et établit un plan d’action par priorités. La transformation de l’espace a lieu dans un troisième temps.

À l’essai !

Nous avons testé la formule avec Symétrie en soumettant le cas de ce bureau à domicile mobilisé pour le télétravail depuis la pandémie. L’espace est toutefois de moins en moins fréquenté au profit d’autres pièces de la maison. Poste névralgique pour la paperasse personnelle et professionnelle, le matériel de bureau et certains loisirs, il est aussi devenu un refuge pour des objets qui n’ont pas trouvé leur place ailleurs dans la maison. Résultat, l’espace est encombré, on s’y sent à l’étroit et éparpillé.

Constat :

La pièce est petite. Elle accueille néanmoins beaucoup de matériel condensé dans un placard où les éléments gagneraient à être mieux structurés et rendus plus accessibles en fonction de leur utilité et des désirs de la cliente de réactiver certains loisirs. Le bureau est surchargé. Il dispose de tableaux aimantés et en liège, mais aucun n’est visible du poste de travail, ce qui explique que des notes autocollantes s’accumulent sur le mur.

Stratégie :

Utiliser des articles de rangement modulables et multifonctionnels pour optimiser la zone de travail. Déplacer le mobilier de façon à donner l’impression d’une pièce spacieuse et aérée. Délimiter clairement l’espace travail pour favoriser la concentration et limiter les distractions. Maximiser les tablettes existantes en ajoutant des bacs, paniers et classeurs dans le placard pour mieux catégoriser le contenu – matériel d’art, de design, de confection de produits, souvenirs, dossiers professionnels et papeterie.

Notre avis

« Ranger a un effet thérapeutique », relève Lauraine Villeneuve-Fortin. On en convient. L’impression d’y voir clair, de savoir ce qu’on possède et de se défaire d’objets devenus inutiles est la poussée qui donne l’envie de poursuivre l’opération en passant au crible d’autres pièces de la maison. L’exercice nous a imposé de faire un premier élagage par nous-même. Le résultat est libérateur, malgré un processus ardu.

Le fait d’avoir une date butoir au calendrier et d’être soutenu dans cette mission est un frein efficace à la procrastination.

Aurions-nous, de notre propre chef, pris le temps d’évaluer les dimensions de chaque tablette pour nous procurer des rangements parfaitement adaptés à la situation ? La réponse est non. Il y a une satisfaction à voir ses biens classés d’une manière aussi efficace qu’esthétique. L’étiquetage est l’une des touches qui manquaient à notre système d’organisation et l’un des ajouts qui se sont avérés les plus utiles. Puisque le classement et la catégorisation des objets ont été réalisés par l’équipe de Symétrie, l’identification est d’autant plus nécessaire pour s’y retrouver et acquérir les bons réflexes.

La transformation aura pris quelques heures : une efficacité dont nous n’aurions pu faire preuve sans aide, un plan d’attaque bien défini et autant de matériel de rangement. Ce regard extérieur avisé, délicat, mais sans sentimentalité (piège qui nous guette au moment de faire des choix), permet d’envisager l’espace et ses biens autrement. Est-ce un luxe ? Oui. Mais considérant les tâches qu’il nous a épargnées, le temps et l’énergie qu’il nous permettra d’économiser, nous considérons que l’investissement en vaut la peine.