Unique en son genre et novateur, LA-telier Destination Design réunit un collectif d’entreprises québécoises lancé par Maude Rondeau, fondatrice de Luminaire Authentik. Rassemblés à Cowansville, experts et artisans proposent de tout pour habiller son intérieur dans une ambiance conviviale.

Maude Rondeau a lancé Luminaire Authentik il y a huit ans. Ses lampes originales fabriquées au Québec deviennent rapidement populaires et l’entreprise a besoin de locaux plus vastes pour répondre à la demande. « J’ai eu la chance de pouvoir acquérir cette bâtisse, un ancien Loblaws, à Cowansville, il y a trois ans. Mais elle fait 55 000 pi⁠2 et je n’avais pas besoin d’une si grande surface pour aménager mon atelier de fabrication et ma salle d’exposition. J’ai donc réfléchi à ce qui pourrait être développé ici afin d’offrir un service qui n’existait pas dans la région, une nouvelle façon de consommer et de simplifier les achats quand on construit ou qu’on rénove une maison », indique la Montréalaise, qui vit depuis 10 ans en Estrie et aurait aimé trouver ce type de concept lors de son installation.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE LA-telier Destination Design est installé dans les anciens locaux d’un Loblaws, à Cowansville.

Dès l’entrée, un coin café invitant et un espace « maison éphémère » rassemblant les envies du moment créent l’esprit accueillant des lieux, tandis qu’alentour, on découvre une multitude d’éléments inspirants pour habiller son intérieur. Mobilier, luminaires, accessoires, mais aussi céramique, robinetterie et armoires de cuisine : LA-telier Destination Design permet de tout trouver pour aménager et décorer sa maison, mais aussi de belles idées de cadeaux. Le tout réalisé par des entreprises québécoises, puisque le collectif réunit Luminaire Authentik, Fjord Intérieurs, Noble Élément Structure et Ramacieri Soligo.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

On a beaucoup de choix afin que les clients n’aient plus à courir d’une place à l’autre tout en proposant des produits éthiques, de qualité, respectant le budget de chacun. Maude Rondeau, fondatrice de Luminaire Authentik et initiatrice du projet

Des évènements éphémères sont également prévus dans le but de valoriser le travail des artisans locaux.

Un accompagnement sur mesure et un volet communautaire

En plus de l’immense « matériauthèque » (équivalent d’une bibliothèque pleine de matériaux et d’échantillons à consulter), les équipes du collectif peuvent aider les clients à trouver des solutions design éclairées pour créer un « chez-soi » à leur image, conçu avec des produits durables tant en ce qui a trait au style qu’à la qualité.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE LA-telier Destination Design propose des accessoires de table et de cuisine, comme cette collection de Fjord Intérieurs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE LA-telier Destination Design dispose d’une grande matériauthèque, y compris en matière de céramique.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE LA-telier Destination Design mise sur la convivialité en offrant un espace de travail partagé et une zone café.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L'atelier de fabrication de Luminaire Authentik se situe à l'arrière de l'espace pour la clientèle.







La fondatrice avait à cœur de créer un concept inclusif, favorisant les échanges et outre l’espace café, elle a inclus une zone de cotravail sans aucune contrainte d’abonnement.

« Cowansville, c’est les nouvelles portes de l’Est ; un point central où on trouve tous les services, en plus d’un beau lac, d’un golf, et d’être à 15 minutes des pistes de ski de Bromont », remarque l’entrepreneure qui participe au développement de la municipalité en ayant choisi cet endroit stratégique.