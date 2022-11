Leila Hynninen et Radu Mara ne pouvaient plus supporter d’avoir un réservoir de mazout dans leur sous-sol, à Pierrefonds. Une généreuse subvention de 10 000 $ offerte par Hydro-Québec les a incités à adopter un nouveau type de chauffage central, avec un accumulateur de chaleur.

Danielle Bonneau La Presse

Ils ont bénéficié d’une aide financière supplémentaire de 5000 $, de la société d’État, en faisant installer en même temps une thermopompe centrale homologuée Energy Star. Et ils ont profité de l’aide financière versée dans le cadre du programme Chauffez vert.

« Les appareils de chauffage à mazout sont voués à disparaître », explique Leila Hynninen, qui a deux jeunes enfants, de 3 ans et 7 mois. « Le nouvel appareil est tellement plus petit, il entre dans le vide sanitaire. J’ai presque gagné une nouvelle pièce dans le sous-sol. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Radu Mara et Leila Hynninen comptent tirer profit de l’espace qui a été libéré dans leur sous-sol par la disparition de leur ancienne fournaise au mazout. Pour des raisons écologiques et économiques, ils sont fiers d’avoir opté pour un nouveau type de chauffage central, avec un accumulateur de chaleur.

Le principe même du nouveau système, qui comporte des briques en céramique de haute densité qui emmagasinent la chaleur pour chauffer la maison à certains moments, lui plaît beaucoup.

C’est un vieux concept qui a été modernisé. On chauffait des pierres autrefois et on les mettait dans notre lit. Enfant, j’ai fait cela avec mon lapin en espérant le réchauffer dans sa cage. Leila Hynninen

« Il faut dire que ma famille est d’origine finlandaise. Pour nous, c’est naturel de chauffer des pierres dans un sauna et d’en tirer la très grande chaleur qu’elles renferment », poursuit-elle.

Grâce aux subventions, le système et la thermopompe revenaient sensiblement au même prix qu’une solution classique, tout en offrant d’autres avantages, dont la possibilité de réduire la facture d’électricité, fait remarquer son conjoint, Radu Mara.

Une solution à la pointe hivernale

Le système de chauffage central avec accumulateur de chaleur a été introduit dans la région de Montréal, il y a trois ans, dans le cadre d’un projet-pilote chapeauté par Hydro-Québec. « Les appareils de stockage de chaleur étaient alors deux fois plus gros, indique Jean-Sébastien Beauchesne, vice-président de la société Géoservices. Le nouveau système Serenity du fabricant Steffes, qui a été mis au point avec Hydro, est plus simple à installer et moins coûteux. »

Selon lui, on compte environ 75 systèmes (des deux modèles) dans la province. D’ici la fin de l’année, 100 modèles Serenity devraient trouver preneur, estime Martin Carrier, conseiller en commercialisation chez Hydro-Québec. Ce nombre progressera à mesure que de nouveaux spécialistes en chauffage seront formés partout au Québec.

Ce qui a contribué à alimenter la réflexion, c’est la venue de la tarification dynamique, qui permet de valoriser le déplacement de la consommation dans une journée et d’économiser sur notre facture d’électricité. Martin Carrier, conseiller en commercialisation, Hydro-Québec

« La fameuse pointe hivernale est très problématique pour Hydro-Québec. Avec différents programmes, on veut vraiment être proactifs pour amener les gens à changer leur façon de consommer l’électricité », souligne M. Carrier.

Écohabitation, qui a réalisé la formation vidéo à l’intention des spécialistes en chauffage, encourage les propriétaires d’un appareil de chauffage à combustible fossile à opter pour un système de chauffage central avec accumulateur de chaleur.

« Dans tous nos calculs et tous nos scénarios, quand on calcule la subvention, c’est le choix le plus économique, révèle Emmanuel Cosgrove, directeur général de l’organisme à but non lucratif. C’est aussi le choix le plus écologique, parce qu’au moment où on est en pointe, on importe de l’électricité sale. Les gens consomment par ailleurs beaucoup de gaz, avec un système à biénergie, quand il fait -12 °C et moins. L’émission de gaz à effet de serre demeure importante. Cela représente annuellement une demi-tonne de GES, pour un seul bungalow typique. »

Pour faciliter le remplacement de systèmes de chauffage à combustible fossile, Écohabitation prépare un programme de prêt financier, avec des municipalités. Celui-ci pourrait être lancé au printemps 2023.