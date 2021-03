Maison

À la recherche de plus d’espace

La pandémie a bouleversé plusieurs habitudes. Depuis un an, Philippe Côté travaille dans sa salle à manger. Ce ne sera plus le cas lorsqu’il emménagera dans sa nouvelle maison à Saint-Jérôme, à la fin de l’été prochain, avec sa conjointe et leurs enfants respectifs. L’habitation, non encore construite, comportera une pièce au rez-de-chaussée qui pourra faire office de bureau.