C’est l’heure de l’apéro au Bistro du coin, fabriqué au Canada et peint à la main

Nombreux sont les Québécois qui disséminent de petites stations de ravitaillement aviaires, afin de donner un petit coup de pouce aux oiseaux l’hiver. Or, certaines de ces mangeoires, souvent conçues en plastique, ne sont pas toujours des plus esthétiques. Voici quelques trouvailles à suspendre ou à installer sur un piquet pour le bonheur de nos amis à plumes.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Un petit troquet fait au Québec

Les ateliers québécois Freezone fabriquent de très belles mangeoires en bois, décorées et peintes à la main. Parmi les nombreux modèles offerts, celui-ci nous a fait sourire, arborant l’enseigne « Le Bistro » sur sa devanture. Nul doute que les oiseaux de bon goût deviendront sans tarder des habitués de ce bel établissement en pin blanc teinté (trois tons au choix). Peut être commandé sur le site de l’entreprise ; certains modèles sont distribués par RONA.

40,70 $

Un phare dans la nuit (et le jour)

PHOTO FOURNIE PAR NORTH STATES Un phare qui ne guide plus les bateaux, mais les oiseaux.

Pour les habitants ou les nostalgiques de la Gaspésie et des régions côtières, cette mangeoire en forme de phare aiguillera les oiseaux du coin vers leur prochain repas. Remplie par la partie supérieure, elle présente une grande capacité de nourriture, jusqu’à 3,6 kg (8 lb). Fabriquée en plastique aux États-Unis, elle a reçu un traitement anti-UV et devrait, comme tout phare qui se respecte, résister aux intempéries. Offerte sur le site du fabricant et chez Mondou.

45 $

Un dôme de luxe

PHOTO FOURNIE PAR DROLL YANKEES Ce dôme est plus cher que la moyenne, mais il est garanti contre les dégâts causés par les écureuils.

C’est un peu la Rolls-Royce des mangeoires pour oiseaux, spécifiquement conçue pour être inaccessible aux écureuils – elle est d’ailleurs garantie à vie contre leurs attaques. Ce grand dôme de 38 cm (15 po) protège le plateau des intempéries et peut être ajusté si l’on souhaite réserver la nourriture aux petits oiseaux seulement. De fabrication américaine, il présente aussi huit ouvertures pour les oiseaux grimpeurs. En vente sur le site spécialisé Droll Yankees et chez Nature Expert.

120 $

Du bois dans les bois

PHOTO FOURNIE PAR HOME DEPOT Avec son côté suisse, ce modèle s’intègre bien dans une cour boisée.

De dimensions modestes, cette petite mangeoire en bois qui rappelle vaguement un coucou suisse s’intégrera harmonieusement dans des branchages. Elle est dotée de six perchoirs et d’une fenêtre latérale pour voir où en sont les réserves. Il faudra prendre garde de l’installer à l’abri de l’ennemi numéro 1 de la mangeoire pour oiseaux, à savoir le vorace écureuil.

23 $

Pour picorer en paix

Sobre et discrète, cette mangeoire en métal présente la particularité d’être munie d’une grille protectrice qui réservera l’accès aux graines aux petits oiseaux uniquement. Capable d’engranger 1,4 kg (3 lb) de nourriture, elle se fond facilement dans le décor. Le site Woodstream vend le produit au Canada, ainsi que Canadian Tire.

40 $

