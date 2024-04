Guerre en Ukraine, jour 787 Zelensky, l’OTAN et l’UE saluent l’aide américaine, que la Russie fustige

(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés de l’Union européenne et de l’OTAN ont salué d’une même voix le vote samedi du Congrès américain en faveur d’un paquet de 61 milliards de dollars à Kyiv, le Kremlin déplorant une aide qui conduira à la mort d’« encore plus d’Ukrainiens ».