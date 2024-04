(Kyiv) L’OTAN doit prouver à l’Ukraine qu’elle est son « alliée » dans la guerre contre la Russie, en accélérant « le plus rapidement possible » ses livraisons d’armes et de munitions, a exhorté vendredi le président Volodymyr Zelensky auprès des membres de l’Alliance.

Ania TSOUKANOVA Agence France-Presse

Son discours en visioconférence devant l’OTAN intervenait à la veille d’un vote clé du Congrès américain sur une enveloppe d’aide de 61 milliards de dollars, attendue par Kyiv depuis plusieurs mois.

Le président russe Vladimir « Poutine doit être ramené sur terre et notre ciel doit redevenir sûr », a lancé le chef de l’État ukrainien, dont les propos ont été rapportés par ses services.

« Et cela dépend entièrement de votre choix », a-t-il martelé. « Le choix de déterminer si nous sommes vraiment alliés ».

Sur le terrain, l’Ukraine fait face à des pénuries de munitions et des difficultés à protéger l’ensemble de ses villes et de ses infrastructures énergétiques, régulièrement ciblées par l’armée russe depuis plusieurs semaines.

Or Kyiv réclame sans cesse à ses partenaires plus de munitions et de systèmes de défense antiaérienne pour contrer ces frappes russes, tandis que les divisions en Europe et surtout à Washington ont ralenti les livraisons dans le domaine militaire.

« Cette année, nous ne pouvons plus attendre que des décisions soient prises. Je vous demande de prendre en considération nos demandes le plus rapidement possible », a dit M. Zelensky d’un ton pressant.

Le vote du Congrès américain prévu pour samedi est d’une « importance vitale » pour l’Ukraine, a-t-il ainsi jugé.

Le président a également réclamé, entre autres, sept systèmes antiaériens modernes Patriot supplémentaires, « un chiffre minimum » selon lui, et fustigé la lenteur des livraisons d’obus. « Ils doivent enfin arriver sur le front », a-t-il dit.

Vendredi, Volodymyr Zelensky a aussi reconnu « les limites » de son armée, qui se défend « avec bravoure » face aux troupes russes, plus nombreuses.

« Il est évident que maintenant, tant que la Russie a l’avantage dans les airs et peut s’appuyer sur la terreur causée par les drones et les roquettes, nos capacités au sol sont malheureusement limitées », a-t-il admis, après l’échec de la contre-offensive de Kyiv de l’été 2023.

Le président ukrainien a enfin précisé que l’Ukraine avait été la cible de « près de 1200 roquettes russes » et de « plus de 1500 » drones explosifs de type Shahed depuis le début de l’année.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le président Volodymyr Zelensky a rendu visite à des soldats dans la région de Donetsk, dans l’est, où l’armée russe accentue sa pression.

Huit morts dans des frappes

Au moins huit personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des frappes nocturnes en Ukraine, sur la région de Dnipropetrovsk (Centre-Est), ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes qui ont revendiqué avoir pour la première fois abattu un bombardier stratégique russe.

Les ministres des Affaires étrangères des États du G7 ont dans le même temps pris « l’engagement » de « renforcer » les moyens de défense antiaérienne de l’Ukraine, à l’issue de leur réunion dans le sud de l’Italie. Ils ont par ailleurs exprimé leur « forte préoccupation » à propos de transferts de matériels chinois profitant selon eux à la production militaire russe.

De son côté, Moscou a fait état de la mort d’un membre d’équipage dans l’écrasement d’un avion Tupolev-22M à la suite d’une « défaillance technique », sans mentionner d’implication ukrainienne. Les deux pays semblent évoquer le même appareil.

Dans le district ukrainien de Synelnykové, au sud-est de Dnipro, la capitale de la région de Dnipropetrovsk, « plus de dix maisons ont été endommagées » et « six personnes sont mortes », a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko sur Telegram.

PHOTO MYKOLA SYNELNYKOV, REUTERS Dnipro, le 19 avril 2024

Dans la ville de Dnipro, où un immeuble d’habitation de quatre étages et d’autres « infrastructures civiles » ont été touchés, deux personnes ont péri, a-t-il ajouté, prévenant que le bilan risquait de s’alourdir.

Au moins 25 personnes ont été blessées, selon le gouverneur local.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a précisé que « deux enfants », âgés de quatorze et huit ans, figuraient parmi les morts et qu’un troisième, un garçon de six ans, avait été blessé. Différents responsables avaient auparavant fait des déclarations contradictoires sur le nombre des mineurs tués et leur âge.

« Les enfants ne devraient pas être tués par des frappes aériennes dans l’Europe moderne », a lancé M. Kouleba.

Chemins de fer visés

La compagnie publique ukrainienne des chemins de fer Ukrzaliznytsia a dénoncé vendredi « un bombardement massif » de ses infrastructures à Dnipro et dans sa région, faisant état d’une employée tuée et de sept blessés.

La Russie bombarde quotidiennement des localités ukrainiennes et Kyiv dit éprouver un manque aigu de munitions pour repousser ces attaques, tandis que l’aide occidentale se réduit ou arrive en retard.

Au total, la Russie a tiré 22 missiles et 14 drones explosifs sur le territoire ukrainien dans la nuit de jeudi à vendredi, a souligné dans la matinée l’armée de l’air ukrainienne, affirmant avoir abattu 29 de ces engins.

Volodymyr Zelensky a dit avoir rendu visite à des soldats dans la région de Donetsk, dans l’est, où l’armée russe accentue sa pression.

Le président a expliqué avoir inspecté « la construction de fortifications », une des priorités actuelles de l’Ukraine afin de freiner les troupes de Moscou.

« Abattu » en mission de combat

Le commandant de l’armée de l’air ukrainienne Mykola Olechtchouk a affirmé vendredi que ses forces avaient, « pour la première fois », « détruit un bombardier stratégique de longue portée Tu-22M, porteur de missiles de croisière X-22 ».

PHOTO FOURNIE À L’AGENCE FRANCE-PRESSE L’impact a eu lieu « à une distance d’environ 300 kilomètres de l’Ukraine », a affirmé le GUR, selon lequel l’aéronef, qui effectuait une « mission de combat », s’est écrasé dans la région de Stavropol

L’Ukraine avait déjà revendiqué la destruction d’un appareil de ce type en août mais il se trouvait au sol et non dans les airs.

Selon le renseignement militaire ukrainien (GUR), il s’agit cette fois d’un avion qui a participé aux bombardements nocturnes et « a été abattu à la suite d’une opération spéciale ».

Le GUR assure que cet aéronef, qui effectuait une « mission de combat », est tombé dans la région de Stavropol, dans le sud-ouest de la Russie.

À Moscou, le ministère russe de la Défense n’a pas confirmé que des tirs ukrainiens avaient visé un avion militaire russe mais une source au sein de l’armée a déclaré à l’agence de presse d’État TASS qu’un bombardier supersonique Tupolev-22 m3 s’était « écrasé dans la région de Stavropol après une mission de combat, en rentrant sur sa base ».

L’appareil n’avait pas d’armements à son bord, a assuré cette source.

Le gouverneur de la région de Stavropol a pour sa part fait savoir qu’un Tupolev-22M avait fait une chute dans cette zone après un incident « technique » et qu’au moins un membre de son équipage avait perdu la vie.

« Un avion est tombé dans les champs dans le district de Krasnogvardeïski », a écrit Vladimir Vladimirov sur Telegram.

« Selon les données préliminaires, une défaillance technique est à l’origine de l’accident », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Deux autres membres de l’équipage de l’appareil ont été retrouvés vivants et les secours cherchent toujours le quatrième, a-t-il précisé.

Le district de Krasnogvardeïski se situe à quelque 300 km de la frontière ukrainienne.