(Kyiv) L’Ukraine a affirmé jeudi avoir frappé avec succès la veille un aérodrome militaire russe à Djankoï, en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.

Agence France-Presse

« Une opération réussie des forces armées ukrainiennes sur l’aérodrome militaire de Djankoï » a notamment permis de « détruire ou gravement endommager » des lanceurs de système S-400, des équipements radar et un centre de contrôle de défense antiaérienne, a affirmé sur Telegram le renseignement militaire ukrainien (GUR).

Moscou n’a jusqu’à présent fait aucun commentaire officiel, mais des blogueurs militaires et des médias russes ont fait état la veille d’une frappe ukrainienne dans la nuit de mardi à mercredi sur la base militaire russe de Djankoï en Crimée annexée par Moscou en 2014.

Des vidéos présumées de l’attaque, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent d’impressionnantes explosions au milieu de la nuit.

Selon le compte Telegram Rybar, proche de l’armée russe et suivi par plus d’un million de personnes, 12 missiles tactiques ATACMS livrés à Kyiv par les États-Unis pourraient avoir touché cette cible, endommageant des équipements et un bâtiment.

Le GUR ukrainien est réputé pour des attaques audacieuses en profondeur en Russie et sur des territoires ukrainiens occupés par l’armée russe.

Ces frappes ciblées sont, selon certains responsables ukrainiens, le moyen le plus efficace pour Kyiv de porter des dommages significatifs à la Russie dont les forces dépassent largement l’armée ukrainienne en nombre et en armement, alors que l’aide occidentale à l’Ukraine se réduit.

Deux morts dans des bombardements russes, 20 drones abattus en Russie

Deux personnes ont été tuées jeudi dans des bombardements russes en Ukraine, selon les autorités locales, la Russie affirmant de son côté avoir abattu 20 drones ukrainiens et deux missiles dans plusieurs régions frontalières.

Ces attaques interviennent au lendemain d’une triple frappe russe sur Tcherniguiv, grande ville du nord de l’Ukraine, qui a fait 18 morts, selon le bilan officiel définitif publié jeudi, après la fin des opérations de secours.

Dans la région de Donetsk, partiellement occupée par la Russie dans l’est de l’Ukraine, une personne a été tuée à Selydové lors de bombardements russes qui ont endommagé des maisons et mis le feu à une zone industrielle, a annoncé sur Telegram le gouverneur Vadym Filachkine.

Une autre personne, un homme de 56 ans, a été tué à Otcheretyné, dans la même région, a-t-il ajouté.

Deux personnes ont aussi été blessées à Krasnogorivka et une autre à Tchassiv Iar, ville sous la menace d’une offensive terrestre russe, a-t-il ajouté.

Dans la région de Kherson (sud), 16 personnes ont été blessées dans plusieurs bombardements au cours des dernières 24 heures, a indiqué de son côté le gouverneur Oleksandre Prokoudine sur Telegram.

L’armée de l’air ukrainienne a annoncé avoir abattu 13 drones explosifs dans la nuit de mercredi à jeudi.

En Russie, les autorités ont fait état de plusieurs attaques aériennes ukrainiennes pendant la nuit. Le ministère de la Défense a affirmé avoir neutralisé en vol 20 drones et deux missiles balistiques, notamment au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine et régulièrement visée.

Une femme, blessée dans cette attaque, a été hospitalisée, selon le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.

Les autres régions visées sont celles de Voronej, elle aussi frontalière de l’Ukraine, et de Rostov, qui abrite le QG militaire de l’invasion russe en Ukraine, selon le ministère russe de la Défense.