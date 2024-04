(Varsovie) La Pologne est prête à accueillir l’arme nucléaire sur son territoire si l’OTAN, dont elle est membre, décidait de renforcer son flanc est face au déploiement par la Russie de nouvelles armes à Kaliningrad et en Biélorussie voisins, a déclaré le président polonais dans un entretien publié lundi.

Agence France-Presse

« Si nos alliés décidaient de déployer des armes nucléaires dans le cadre du partage nucléaire sur notre territoire afin de renforcer la sécurité du flanc oriental de l’OTAN, nous sommes prêts à le faire », a expliqué Andrzej Duda au quotidien populaire Fakt.

Interrogé sur cette possibilité, le porte-parole du Kremlin a affirmé lundi que la Russie garantirait sa « sécurité » si cela devait se produire.

« Les militaires analyseront bien sûr la situation et, dans tous les cas, prendront toutes les mesures de rétorsion nécessaires pour garantir notre sécurité », a déclaré à la presse Dmitri Peskov.

Le chef de l’État polonais, qui se trouve actuellement au Canada après une visite aux États-Unis, où il a rencontré notamment l’ancien président Donald Trump et s’est rendu à l’ONU, a ajouté que la question d’un déploiement potentiel d’armes nucléaires en Pologne faisait l’objet de discussions entre la Pologne et les États-Unis « depuis un certain temps ».

« J’ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises », a-t-il déclaré. M. Duda avait rencontré en mars son homologue américain Joe Biden.

Selon M. Duda, « la Russie militarise de plus en plus l’enclave de Kaliningrad. Elle est en train de transférer ses armes nucléaires en Biélorussie », deux territoires qui sont voisins de la Pologne.

En juin 2023, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé avoir transféré en Biélorussie de premières armes nucléaires.

Cohabitation difficile

Mardi, le premier ministre Donald Tusk doit rencontrer à Varsovie son homologue britannique Rishi Sunak et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.

Interrogé lundi par les journalistes à Varsovie, M. Tusk a déclaré souhaiter « connaître toutes les circonstances qui ont conduit le président (polonais) à faire cette déclaration ».

Depuis la victoire électorale de la coalition pro-européenne de Donald Tusk en octobre, la Pologne vit une période délicate de cohabitation, M. Duda étant un proche allié de l’ancien pouvoir nationaliste pouliste.

« Je tiens beaucoup à ce que la Pologne vive en sécurité, à ce qu’elle soit aussi bien armée que possible, mais je voudrais aussi que toute initiative éventuelle soit, tout d’abord, très bien préparée par les personnes qui en sont responsables », a dit M. Tusk.

Selon la Constitution polonaise, le président de la République est formellement le chef suprême des armées exerçant ses fonctions « par l’intermédiaire » du ministre de la Défense. Dans les domaines des politiques étrangères, il est tenu de « collaborer avec le premier ministre et les ministres responsables ».

« J’attends avec impatience une rencontre avec M. le président Duda », a déclaré M. Tusk.

Les deux hommes politiques se sont souvent opposés sur le plan de politique intérieure, mais leurs points de vue sur le soutien à l’Ukraine et sur la menace russe sont restés largement similaires.

Au sommet tenu à Vilnius en 2023, les Alliés ont réaffirmé que l’OTAN ferait « tout ce qui est nécessaire pour assurer la crédibilité, l’efficacité, la sûreté et la sécurité de sa mission de dissuasion nucléaire, y compris continuer de moderniser ses capacités nucléaires et actualiser son processus de planification ».